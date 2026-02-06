Почему примерзают тормоза и как этого избежать

Зимой автомобиль может простить многое: редкие мойки, грязь на ковриках, лёд на стёклах. Но когда машина отказывается ехать из-за примёрзших тормозов, становится уже не до философии. Разбираемся, почему в сильный мороз могут примерзать колодки, что делать в такой ситуации и как не доводить до неё снова.

© Колеса.ру

Основная причина – влага, которая попадает в тормозной механизм. После поездки по снегу или лужам влага оседает на дисках, колодках и в барабанах. Ночью температура падает, вода замерзает, и колодки буквально прихватывает ко льду. Особенно часто это происходит после коротких поездок, когда тормоза не успевают просохнуть.

1. Убедитесь в наличии проблемы

Если машина не едет, но двигатель работает нормально, а ручник отпущен – велика вероятность, что примёрзли тормоза. Часто слышен характерный глухой щелчок или ощущается сопротивление при попытке тронуться.

2. Не переусердствуйте с газом

Пытаться резко сорвать автомобиль с места, нажимая педаль газа до отказа – плохая идея. Так можно повредить колодки, трос ручника или даже трансмиссию. Если тормоза не отпускают сразу – смените тактику.

3. Попробуйте расшевелить машину

Иногда помогает медленное движение вперёд-назад без резких ускорений, враскачку. Лёд трескается, и колодки отпускают. Но делайте это аккуратно, без рывков и паники.

4. Дайте тормозам прогреться

Если есть возможность, прогрейте автомобиль подольше. Тепло от двигателя и выхлопной системы постепенно передаётся и тормозным механизмам. Это далеко не самый быстрый, но безопасный способ.

Как избежать примерзания тормозов

После мойки несколько раз затормозите до полной остановки

Избегайте парковки в глубоком снегу и лужах

Следите за состоянием колодок – изношенные удерживают влагу

Не оставляйте машину надолго с мокрыми тормозами

По возможности не используйте ручной тормоз в сильный мороз

Вывод: примёрзшие в лютый холод тормоза – не редкость, а типичная зимняя история. Чаще всего проблема возникает не из-за поломки, а вследствие наличия лишней влаги и невнимательности к мелочам. Немного профилактики, правильная парковка и отказ от принципа «само как-нибудь высохнет» избавят от утренних сюрпризов. Зимой автомобиль любит аккуратность – и платит за неё предсказуемым поведением.