Опровергнут миф о ненадежности китайских автомобилей

"Российская газета" выяснила у специалистов, действительно ли китайские машины настолько ненадежные, насколько об этом говорят некоторые СМИ, блогеры, дилеры и автовладельцы.

Несмотря на отсутствие официальной статистики о якобы масштабных проблемах с техникой китайских автомобилей, в СМИ регулярно появляются отзывы владельцев, недовольных своими машинами из Поднебесной, дилеры кулуарно намекают на то, какие модели лучше не покупать ввиду повышенного риска неисправностей плюс масла в огонь подливают некоторые блогеры, обнаружившие якобы сгнившего на корню свежего "китайца" или якобы развалившиеся после аварии кресла, или якобы "преждевременный" выход из строя мотора и трансмиссии.

Как бы то ни было, с нередко огульными обвинениями согласны далеко не все эксперты. Например, вот что по этой острой теме "РГ" рассказала генеральный директор Frank Auto Ирина Франк:

"Что касается качества и "ломучести" "китайцев", здесь мифы все чаще сталкиваются с реальным опытом эксплуатации. Ранние поставки могли иметь определенные проблемы, связанные с адаптацией к российским условиям, однако современные модели ведущих китайских брендов, представленных на глобальном рынке, демонстрируют вполне конкурентное качество. Проблема восприятия часто связана не с самими машинами, а с нюансами их обслуживания при ввозе по параллельным каналам: сложности с гарантией, запасными частями и ремонтом. Локализация сборки как раз призвана этот барьер снять".

По мнению эксперта, российский покупатель не теряет интерес к технологичным, современным и хорошо оснащенным автомобилям, которые сегодня предлагают китайские производители.

"Покупатели начинают более рационально подходить к выбору, отдавая предпочтение тем из брендов, которые предлагают предсказуемые условия владения - будь то официально локализованная китайская модель или новый российский бренд, созданный на передовой технологической базе", - говорит она.

Основатель компании Instyle Electronics Сергей Грибанов, напротив, считает, что слухи о ненадежности "китайцев" имеют под собой почву:

"Впрочем, проблема часто кроется не в конструкции, а в сервисном коллапсе. Китайские производители обновляют модели так быстро, что на машину 2023 года в 2025-м уже трудно найти кузовные детали. Дилеры жалуются на отсутствие каталогов и технической документации. Сложный ремонт часто невозможен - агрегаты предлагают менять целиком, что стоит огромных денег".

Он также замечает, что из-за логистики, пошлин и утильсбора цена китайского автомобиля в России вырастает ровно в два раза.

"Покупатель отдает 3 миллиона рублей и ждет качества уровня Toyota или Volkswagen, а получает уровень бюджетного "Соляриса" в красивой обертке. Машина ломается не потому, что она китайская, а из-за того, что она дешевая по своей сути, хотя и куплена задорого. Массовый потребитель берет дешевый сегмент по завышенной цене и проецирует негатив на весь автопром", - считает Грибанов.

В связи с этим он рекомендует российским покупателям обратить внимание на вторичный рынок премиальных китайских электромобилей и гибридов (Li Auto, Zeekr, Voyah).

"Из-за ситуации на рынке такие машины можно купить с огромным дисконтом. Вы получаете автомобиль классом выше, а это комфорт, безопасность, материалы. Они надежнее, потому что меньше узлов, проще конструкция. Расходы на топливо и обслуживание снижаются в разы. Это тот случай, когда рыночные страхи и мифы играют на руку грамотному покупателю", - считает эксперт.

Доцент Финансового Университета при правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян полагает, что тезис о якобы невысокой надежности и адаптированности китайских автомобилей к российским условиям верен лишь отчасти.

"Такие замечания относятся к экземплярам, которые ввозятся в страну по параллельному импорту и чаще всего являются моделями, произведенными для других стран, но даже в этом случае в целом уровень качества китайских автомобилей остается высоким и доля экземпляров, которые больше проводят времени в сервисе, чем на трассе, не превышает 1-2,5% от общей массы реализуемых в России автомобилей", - заявил эксперт.

В свою очередь, заместитель генерального директора по развитию дилерской сети Avior Андрей Харламов считает, что говорить о том, что причиной охлаждения интереса российских покупателей стало качество китайских автомобилей, - большое заблуждение.