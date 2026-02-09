Назван новый способ крепления АКБ на примере Lada

Новый способ крепления АКБ на примере Лада Ларгус 2012 года.

© За рулем

Лада Ларгус, 1.6 (102 л. с.), М5

Изготовитель – АВТОВАЗ

Год выпуска – 2012

В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года

Пробег на момент отчета – 164 000 км

Решил, что пора переделать крепление аккумулятора. При наших экспериментах и экспертизах автокомпонентов его приходится снимать довольно часто, а отворачивать крепежную планку, расположенную в узкой щели между батареей и элементами кузова, сложно и неудобно.

Я приобрел «крючок-кольцо М8×260» на маркетплейсе за 240 рублей. Навернул на резьбу две гайки и законтрил их на нужной высоте – она зависит от применяемого аккумулятора. Гайки лучше взять высокие: я использовал «коллекторные» латунные. Укоротил резьбовую часть, надел крепежную планку и снизу установил штатную стопорную шайбу.

Теперь ослабить крепление аккумулятора можно просто вставив в кольцо, например, отвертку, а затем вращая его руками. Наживить и затянуть крепление также легко.

Переделка подойдет и для множества других марок и моделей.