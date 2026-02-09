Смена фамилии не освобождает водителя от лишения прав

Смена фамилии, а также имени не помогла водителю из Волгограда избежать лишения прав. Впрочем, как выяснилось, такой фокус - не первой свежести. Его давно пытаются проворачивать разные нарушители. Но при грубых нарушениях Правил весь его секрет довольно быстро открывается.

© Российская Газета

На какие только ухищрения не идут водители, чтобы избежать ответственности на дороге. Даже на смену имени и фамилии готовы пойти. Как рассказал источник в ГИБДД, это довольно частая ситуация. Нарушил водитель Правила, лишили его прав. По закону он должен их сдать в подразделение на хранение. Но не сдает. Срок лишения не начинается. Или человек заявляет об утрате удостоверения. Срок лишения начинает течь именно с момента такого заявления.

А затем меняет фамилию и имя. Получить на новые данные новые права он не сможет, пока лишен права управления, а вот на свой страх и риск пользоваться старыми вполне можно. Ведь на дороге в редких случаях их пробивают по базам. Только в случае серьезных нарушений. А так - фотография на них реальная, документ не поддельный.

Вот таким образом захотел уйти от ответственности некий водитель Вадим Ж. Его автомобиль остановили в Волгограде в ноябре 2025 года. У сотрудников дорожно-патрульной службы возникло подозрение, что он не очень трезв, и его направили на медосвидетельствование. Но водитель ехать отказался.

На него составили все необходимые процессуальные документы и отправили материалы дела в суд. Но в суде водитель заявил, что знать не знает никакого Вадима Ж. Он совершенно другой человек. И даже паспорт предъявил. А также заверил, что вообще не имеет права управления. Пришлось суду разбираться и с этими новыми данными. Впрочем, это оказалось несложно. Выяснилось, что еще в декабре 2023 года гражданин официально сменил имя и фамилию, став Марком А. О смене данных в ГИБДД он не сообщил и продолжал пользоваться старым водительским удостоверением. Суд, сопоставив данные актовых записей, установил, что Вадим Ж. и Марк А. - одно и то же лицо.

В итоге прав он был лишен, а также оштрафован на 45 тысяч рублей. Но это не первое и не единственное такое дело. Как рассказали в ГИБДД, такие случаи довольно часты, особенно когда речь идет о повторном управлении в нетрезвом виде, за которое грозит уголовная ответственность, а также конфискация автомобиля. Довольно часто меняют ФИО таксисты, которые уже попадались за грубые нарушения Правил. Им ведь нужно работать, поэтому права они не сдают. Ездят по старым. Авось не попадутся на чем-нибудь серьезном, тогда и по базе их пробивать не будут.

Кстати, после смены фамилии человек может получить и новые права на новую фамилию, а старый документ оставить у себя, якобы потерял. Да, старые права после получения новых свое действие прекратят, но кто будет их лишний раз проверять, если человек пока ничего не нарушил? Проверку документов на дороге он пройдет легко. А вторые права - на всякий аварийный случай.

Все сложнее с гастарбайтерами. Здесь прав лишили - поехал на родину. Сменил фамилию и имя, поменял права на новые - можно ездить в России и дальше. Но на работу в качестве водителя уже не устроится, поскольку надо получить российские права. А их просто так не выдают. Пробьют по базе и установят, что лишался прав. К тому же у иностранцев берут дактилоскопическую экспертизу, поэтому меняй паспорт - не меняй, все равно будет понятно, кто заехал на территорию России.