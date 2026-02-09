Как из Ford построить неоклассику и дважды обанкротиться

В истории мирового автопрома нередко так случалось, что к рождению автомобильных фирм приводили машины других производителей. Достаточно вспомнить историю возникновения компании Lamborghini. Нечто подобное произошло и в 1978 году в США, когда американский бизнесмен Пол Циммер приобрел автомобиль Excalibur SSK, выполненный, как нетрудно догадаться, по мотивам Mercedes-Benz SSK образца 1928 года. Вряд ли Циммер мог тогда представить, как покупка машины изменит его жизнь.

© Колеса.ру

Американские немцы

Как известно, Америка – страна эмигрантов, и её создавали без всякого преувеличения всем миром. Неудивительно, что заметный след в истории американского автопрома оставили предприниматели немецкого происхождения. Например, Август и Фредерик Дюзенберги (Duesenberg), братья Студебекеры (Studebaker), Генри Кайзер (Kaiser-Frazer) или Уильям Бессердих (Oshkosh).

Судя по фамилии, предки Пола Циммера также перебрались в Штаты из Германии. И хотя доподлинно установить его происхождение не удалось, на этот же факт указывают и некоторые другие детали. Например, в шоу-румах организованной в 1980 году фирмы Zimmer Motor Car Corporation демонстрировалась первая модель фирмы – Zimmer Golden Spirit, на номерном знаке которой красовалось название фирмы, выполненное готическим шрифтом. Как своеобразный намек на то, что автомобиль хоть и американский, но к его созданию приложили руку выходцы из Германии.

Это был весьма правильный ход, так как американцы, впрочем, как и многие другие народы, любят всякие заграничные штучки. Включая автомобили, особенно немецкие. Американец может быть хоть трижды патриотом своей страны и каждое утро поднимать у себя на лужайке звёздно-полосатый флаг, но, выпади ему такая возможность, он, не задумываясь, купит себе Mercedes-Benz, BMW или Audi.

Как мы уже сказали, в 1978 году Пол Циммер стал обладателем Excalibur SSK и, к его немалому удивлению, не обнаружил в машине ничего особенного, кроме её броской неоклассической внешности. По его мнению, автомобиль, влетевший ему в копеечку, можно было бы сделать и получше. На тот момент с копеечкой у Циммера всё было в полном порядке: он был владельцем нескольких фирм, занимавшихся строительством домов, яхт и кемперов. Так что покупка его явно не разорила. Более того, вместе со своим сыном Робертом он задумал расширить своё бизнес-царство и начать производить штучные автомобили в неоклассическом стиле. Отец и сын Циммеры верили, что спрос на такие машины будет пусть и не очень большим, но стабильным, потому что всегда найдутся богатеи, которым захочется приобрести современный автомобиль, выглядящий, как машина, выпущенная до Второй мировой войны. Не просто же так в США существует почти полдюжины фирм, которые как раз и занимаются выпуском автомобильной неоклассики.

Excalibur SSK. Фото: autowp.ru

Бодрое начало и первые проблемы

Отец и сын Циммеры не стали изобретать велосипед и решили сделать своего первенца очень простым, но эффективным способом: они взяли Ford Mustang, увеличили колесную базу, переделали салон, добавив как можно больше кожи и дерева, и установили на шасси стеклопластиковый кузов. С внешностью первенца тоже решили особо не заморачиваться, а занялись переосмыслением дизайнерских идей всё того же Mercedes-Benz SSK. То есть, Zimmer Golden Spirit стал прямым конкурентом Excalibur SSK. Правда, тираж он имел меньший, найдя с 1980 по 1988 год всего полторы тысячи покупателей.

Как правило, каждый автомобиль создавался под конкретного заказчика, поэтому цены у него плясали от 65 тысяч долларов и до бесконечности. Циммеры исповедовали вполне устраивающее их правило: любой каприз за ваши деньги. Понятно, что изначальная ориентация на Mercedes-Benz SSK подразумевала выпуск двухдверных купе, но если кому-то хотелось получить четырехдверный седан, то Циммеры шли навстречу. Одна из редчайших машин с четырехдверным кузовом даже зарегистрирована в одной из стран Евросоюза.

Казалось бы, автомобиль с массой серьёзных переделок должен иметь проблемы с регистрацией, но в том-то и дело, что его нередко регистрировали как Ford Mustang, чем он, по сути, и являлся. Ведь мотор, коробка передач, ходовая часть и рулевое управление, как и нормы по выбросу вредных веществ, соответствовали всем нормативам и законам, так что проблем с регистрацией у машины не было. В США уж точно. Да и в других странах, так как машина свободно продавалась и в Европе, и на Ближнем Востоке.

В 1986 начался выпуск второй модели – среднемоторного купе Zimmer Quicksilver, в основе которого лежал Pontiac Fiero. И всё, казалось, у фирмы идет неплохо, но тучи над ней уже стали сгущаться.

Zimmer Quicksilver. Фото: autowp.ru

Настоящий раритет

Вряд ли Циммеры думали, что войдут в историю американского автопрома как производители одной из самых малотиражных машин за всю историю США. Такая сомнительная честь их явно не обрадовала бы, но выплывать в бурном море капитализма, увы, дано не каждому. Да иногда и события складываются таким образом, что, кажется, всё против тебя в этом мире. Это могут подтвердить американские автомобильные предприниматели с немецкими корнями: даже в США уже мало кто помнит такие фирмы, как Duesenberg, Kaiser-Frazer или Studebaker.

Мало кому удастся вспомнить и Zimmer, ведь эта компания даже на пике своей формы была, что называется, широко известной в узких кругах. Её основатели прекрасно понимали, что маленькой фирме, чей штат не превышал 180 человек, никогда не достичь объемов выпуска General Motors или Ford. И что на автомобильном рынке они всего лишь лилипуты, играющие в весьма специфическом сегменте неоклассики. Но всё же Циммеры вряд ли думали, что предприятие не просуществует и десяти лет.

У нас почему-то не принято широко освещать экономическое состояние США середины-конца восьмидесятых годов, а ведь дела там обстояли далеко не лучшим образом. Если называть вещи своими именами, то дела у первой экономики мира были весьма плохи: 19 октября 1987 года в США случился «Чёрный понедельник», когда всего за один день американские компании обесценились на полтора триллиона долларов. Такого не было даже 29 октября 1929 года – именно эта дата считается началом Великой депрессии, последствия которой США преодолевали потом годами. В октябре 1987 года головная компания Zimmer, занимавшаяся строительным бизнесом, в считанные дни оказалась на грани банкротства, и как это нередко бывает, потянула за собой на дно другие свои подразделения.

Купе Zimmer Quicksilver только год назад вышло на рынок и получило хорошие отзывы в американских автомобильных изданиях. Автомобиль хвалили за очень хорошую отделку салона кожей и деревом ценных пород и весьма стильную внешность. Машина имела унаследованный от Pontiac Fiero 2,8-литровый шестицилиндровый мотор мощностью 140 л.с. (230 Нм) и трёхступенчатый автомат. Динамические характеристики купе при этом тоже были неплохие для тех лет: на покорение первой сотни автомобилю массой 1325 кг требовалось 9,8 секунды, максимальная скорость составляла 194 км/ч. Это был достойный во всех отношениях автомобиль, хотя и недешёвый – цена начиналась от 48 тысяч долларов. И в условиях экономической нестабильности в США она фактически поставила на машине крест. Уже в начале 1988 года стало ясно, что перспектив нет ни у этой модели, ни у Zimmer Golden Spirit, ни, в сущности, у самой фирмы. Всего было собрано 170 экземпляров Zimmer Quicksilver, и в июле 1989 года компания была признана банкротом.

Второе рождение

Вроде бы после такого печального финала в истории марки Zimmer можно смело ставить точку. Но не зря говорят, что пути Господни неисповедимы. В 1995 году американский предприниматель по имени Арт Циммер случайно увидел на улице Zimmer Golden Spirit и заинтересовался этой машиной. Каково же было его изумление, когда он увидел, что она называется… Zimmer! Ранее он никогда не слышал о такой марке, родственником Пола Циммера не являлся, а был всего лишь однофамильцем. Наведя справки и узнав, что фирма не существует с 1989 года, он решил её реанимировать: выкупил права на бренд у прежних владельцев и разжился даже кое-каким оборудованием с бывшей фабрики Zimmer в городе Помпано-Бич. Собственное производство Арт Циммер открыл на небольшом заводе в городе Кембридж в штате Мэриленд. Вернее, его предприятие правильнее было бы назвать мастерской, где оказывалась техподдержка владельцам Zimmer. Несмотря на скромную площадь и небольшой штат сотрудников, предприятие имело очень длинное название: Art Zimmer Neo-Classic Motor Car Company.

Помимо техподдержки, предлагались и новые автомобили: клиенты могли выбрать либо двухдверную, либо четырёхдверную версию нового поколения Zimmer Golden Spirit. Первая стоила 109 900 долларов и была основана на шасси Ford Mustang четвёртого и пятого поколений, а за вторую, построенную на шасси седана Lincoln Town Car, надо было заплатить 175 900 долларов. Машины изготавливались строго под конкретного заказчика, средний срок выполнения заказа составлял полтора-два месяца.

Наверное, не имеет смысла говорить о том, что за автомобилями с такими ценниками очередь из потенциальных покупателей не стояла. Фирма Арта Циммера продавала пару десятков автомобилей в год, да и то в лучшем случае. Причём стоит отметить одно немаловажное обстоятельство: Zimmer Golden Spirit первого поколения хоть и имел агрегатную базу Ford Mustang, но внешность у него была достаточно самобытная. А автомобили, выпускаемые предприятием Арта Циммера, напоминали детище какого-то Франкенштейна: невооруженным глазом было видно, что это Ford Mustang или Lincoln Town Car, к которым приладили переднюю часть в неоклассическом стиле.

Zimmer Golden Spirit. Фото: bringatrailer.com

Впрочем, предприятие кое-как сводило концы с концами вплоть до кончины Арта Циммера в 2005 году. Потом дела фирмы пошли всё хуже и хуже, и в 2018 году она прекратила своё существование во второй раз. Несмотря на то, что автомобили марки Zimmer из-за своей малотиражности является редкостью, периодически они появляются в продаже на вторичном рынке. Просят за них немного, в среднем около 20 тысяч долларов в зависимости от технического состояния машины. Помимо яркой внешности, несомненным их плюсом является доступность запчастей от Ford Mustang, Pontiac Fiero и Lincoln Town Car, да и в случае кузовного ремонта особых проблем не бывает – в США полно фирм и фирмочек, работающих со стеклопластиком.