Перечислены типичные проблемы кроссовера Haval Jolion

Автоэксперт Зиновьев перечислил 7 слабых мест кроссовера Haval Jolion. Эта модель продается в России с 2021 года и остается бестселлером в классе кроссоверов. На вторичном рынке цены начинаются от 1,1 млн рублей.

Большинство (80%) экземпляров — с передним приводом. Коробки передач представлены роботизированной (7DCT450, 95% машин) или механической, сказал Сергей Зиновьев.

На переднеприводных версиях установлен турбомотор 4G15K 1.5 л (143 л.с.) с распределенным впрыском, работающий на бензине АИ‑92. Его характерные особенности — отсутствие гидрокомпенсаторов. Полноприводные модификации оснащаются двигателем 4B15D 1.5 л (150 л.с.) с непосредственным впрыском, где гидрокомпенсаторы уже есть.

По словам эксперта, для первого мотора (4G15K) характерны повышенный расход масла и ограниченный ресурс цепи ГРМ. У второго (4B15D) слабыми местами могут быть система зажигания, бензонасос и крыльчатка турбокомпрессора. Ресурс обоих двигателей оценивается примерно в 250 тыс. километров.

Роботизированная коробка Hycet 7DCT450 с мокрыми сцеплениями — китайская разработка, вобравшая в себя решения от немецких DSG и BorgWarner. К пробегу около 50 тыс. километров она может начать «пинаться», требуя адаптации, однако ее общий ресурс превышает 250 тыс. километров. Механическая коробка передач, возможно, менее долговечна, но значительно дешевле в обслуживании.

Среди частых претензий к модели — не самое стойкое лакокрасочное покрытие и наличие плохо защищенных от коррозии скрытых полостей в кузове. Ходовая часть, напротив, считается достаточно крепкой. А вот электрика и электроника могут доставлять проблемы: от потери контактов в разъемах до сбоев в программном обеспечении.

