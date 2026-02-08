Как сэкономить на покупке полиса ОСАГО

© Deita.ru

Стоимость полиса ОСАГО можно существенно снизить, если соблюдать аккуратность на дорогах и тщательно выбрать страховую компанию.

Основной способ экономии — вести безаварийную езду, избегая случаев, когда вы становитесь виновником ДТП, сообщает ИА DEITA.RU.

Такой подход позволяет уменьшить два важнейших коэффициента, которые оказывают значительное влияние на итоговую цену: коэффициент возраста и стажа водителя (КВС) и коэффициент безаварийного вождения (КБМ), пишет ТАСС.

Еще одним важным моментом является сравнение тарифов различных страховых компаний, поскольку базовая ставка у каждой из них может отличаться. Эксперт подчеркнул, что эта ставка формируется внутри определенного диапазона, установленного Центральным банком.

Это означает, что каждая страховая может предложить индивидуальные условия, что создает возможность выбрать наиболее выгодное предложение. Поэтому, перед оформлением полиса, целесообразно провести сравнение тарифов, чтобы найти оптимальный вариант.

Также стоит отметить, что скидок, приуроченных к Новому году, на ОСАГО не существует. История страхования фиксируется с момента подписания договора, поэтому наступление нового календарного года само по себе не способствует снижению стоимости.

Пересмотр цены происходит только в случае изменения тарифного коридора, установленного Центробанком, а именно — при изменениях базовых ставок. Покупая полис, важным делом является правильное указание характеристик автомобиля, включая его мощность и технические параметры.

Любые ошибки или неточности при заполнении данных могут привести к перерасчёту стоимости или даже увеличению суммы страхового взноса. Важно помнить, что смена страховой компании в течение года не дает права на перезапуск коэффициентов — они остаются закреплёнными за конкретным водителем и его историей аварийности.