Владельцы Skoda Octavia второго поколения назвали основные проблемы модели

Практичный салон и вместительный багажник Skoda Octavia второго поколения по-прежнему привлекают покупателей на вторичном рынке. Однако за кажущейся надежностью скрывается ряд проблем, которые заставляют многих владельцев разочаровываться в автомобиле. Изучив мнения автовладельцев, можно выделить несколько типичных «болевых точек». Владельцы часто сталкиваются с мелкими, но досадными неисправностями электрооборудования уже на среднем пробеге: выходят из строя стеклоподъемники, приводы зеркал и блоки парктроников.

Однако главной печалью становится двигатель. Многие жалуются на системный повышенный масложор, который порой достигает литра на 1500 км и не всегда устраняется даже после капитального ремонта. В особых случаях проблему решала только полная замена силового агрегата по гарантии. Не добавляет уверенности и роботизированная коробка передач DSG7. Ее работа нередко сопровождается рывками, а отказы сцепления, маховика или дорогостоящего мехатроника – блока управления коробкой – становятся настоящим ударом по финансам.

Владельцы также отмечают, что адаптированная для наших дорог подвеска с увеличенным клиренсом может ухудшать устойчивость в поворотах, а лакокрасочное покрытие кузова подвержено сколам и коррозии.