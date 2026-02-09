Как купить Lada без переплаты: три способа от АвтоВАЗа

Пожалуй, самой негативной частью покупки авто у официального дилера для большинства россиян являются "допы": пришел в салон, а тебе называют сумму, превышающую указанную в официальных прайсах на сайте марки. На АвтоВАЗе рассказали, как купить автомобиль Lada по рекомендованной розничной цене.

© РИА Новости

"Автомобиль по рекомендованной розничной цене (РРЦ) можно приобрести в любом официальном дилерском центре Lada в России", - цитирует АвтоВАЗ сайт Motor.

Другие два канала - онлайн. Первый - онлайн-витрина на сайте производителя. Сервис перезапустили осенью 2022 года, на платформе представлен весь модельный ряд бренда и свыше 20 тысяч автомобилей в наличии у дилеров, при этом около 90% машин предлагаются без дополнительного оборудования.

Покупатели могут полностью оплатить автомобиль через интернет, оформить кредит онлайн и сравнить доступные версии.

Дополнительным каналом продаж с 2024 года стали маркетплейсы, где, как уточняют в компании, стоимость автомобиля фиксируется в карточке товара, что повышает прозрачность сделки.

Если клиент столкнулся с трудностями или проблемами при покупке автомобиля Lada вне зависимости от выбранного канала, на АвтоВАЗе советуют обращаться на горячую линию производителя.