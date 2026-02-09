Кроссовер Jetour T1 прошел испытания: плюсы и минусы нового "китайца"

Среднеразмерный кроссовер Jetour T1 позиционируется как автомобиль, в котором комфортно путешествовать большой компанией и по шоссе, и по проселку. Чтобы убедиться в этом, корреспондент "Российской газеты" преодолел на этой машине больше 5 тысяч км, поездил по горным серпантинам, скоростным автомагистралям и по заснеженным полям.

© Российская Газета

Jetour T1 подается и воспринимается как младший брат чуть более крупной модели Jetour T2, от которой отличается помимо стилистических акцентов "асфальтовой" идеологией. Во внешности здесь поменьше резких граней и брутальных ноток, пятая дверь выполнена подъемной, а не распашной, и на ней нет "запаски". "Докатка" размещена во вместительном багажном отсеке на 547 л, а под порогами установлены мощные прорезиненные подножки.

Клиренс формально - чуть меньше, чем у T2 (190 мм против 220 мм), но это если считать от земли до картера двигателя. Под порогами и бамперами - добрые 250 мм, при этом последние оформлены под крутым углом, так что геометрическая проходимость для машины с несущим кузовом у Т1 просто замечательная. Углы въезда и съезда составляют по 28 градусов, глубина преодолеваемого брода - 600 мм. Имеется также мощный обвес из некрашеного пластика, на крыше установлены мощные рейлинги, плюс - для T1 лицензирована установка фаркопа.

Базовый 2-литровый 245-сильный бензиновый мотор, 8-диапазонный "автомат" и штатный полный привод позволяют без проблем буксировать прицеп массой до 750 кг без тормозной системы и 1600 кг с тормозной системой. Есть и мощная буксировочная проушина под задним бампером.

Нюансы оснащения

Стиль Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender подан дизайн-гуру Хаканом Саракоглу (в прошлом шеф-дизайнер Porsche) в невоинственном ключе. Передняя и задняя оптика - светодиодная, у фар имеется полезная функция подсветки поворотов. Не хватает разве что омывателей оптики и камер кругового обзора. В дождь и слякоть они основательно загрязняются и требуют протирки.

Электроника, отвечающая за разблокировку замков и открывание/закрывание пятой двери, работает безупречно. Однако датчик бесключевого доступа имеется лишь у водительской двери, а подъемная задняя дверь открывается на чуть меньший угол, чем хотелось бы.

Еще одна важная особенность T1 - хороший обзор. Его слагаемые - большая, как у внедорожников старой школы, площадь остекления, крупные внешние зеркала и капитанская посадка. Впрочем, электрорегулировки позволяют настраивать высоту передних сидений на большом плече, так что при желании можно расположиться и почти по-спортивному низко. Изюминка правого пассажирского кресла - выдвигающаяся с помощью сервопривода оттоманка - на таком кресле можно практически полулежать, отличный бонус для пассажиров в дальних путешествиях.

На втором ряду просторно (спасибо колесной базе 2800 мм), спинка дивана настраивается по наклону, есть удобный откидной подлокотник с подстаканниками, отдельные воздуховоды, кнопки подогрева дивана, светильники, поручни, USB-слоты и кармашки в спинках передних кресел.

Эргономика и электроника

Водительская зона оформлена в брутально-авангардном стиле. Перед вами - необычный восьмиугольный руль с мощными приливами под хват. С такой причудливой "баранкой" удобно на трассе и при маневрировании в пробках, но не слишком - в связке поворотов. Все же классический круглый руль больше пришелся бы ко двору.

Кресла понравились без оговорок. Тут и в меру мягкий наполнитель, и хорошая боковая поддержка, и подогревы и, самое главное, удачная конфигурация, не дающая спине затекать в дальней дороге.

Цифровая "приборка" имеет две темы оформления, и одна из них - с крупными индикаторами скорости по центру щитка понравилась больше, чем вторая, с имитацией классических циферблатов. Отметим также удобные ниши для смартфонов под центральной консолью. Левая идет с быстрой беспроводной зарядкой на 50 Вт и охлаждаемой площадкой. На нижнем же ярусе тоннеля размещены USB-слоты и розетка на 12В. Медиацентр же грех не похвалить за беспроводную поддержку протоколов AppleCarPlay и Android Auto.

Физических кнопок - немало: массивная клавиатура климатический системы под 15,6-дюймовым горизонтально ориентированным тачскрином медиасистемы, клавиши Autohold, электронного "ручника", включения системы кругового обзора и системы помощи на спуске вокруг большой поворотной шайбы выбора режимов движения. Однако сказать, что в Т1 мало виртуальных решений, нельзя. Например, чтобы настроить внешние зеркала, включить подогревы передних кресел или активировать электронных помощников, нужно лезть в меню. Последнее, впрочем, оформлено логично, навигация интуитивно понятна. Есть и голосовой помощник, активирующийся командой "Привет, Jetour!" или кнопкой на правой спице руля. Этот ассистент знает несколько команд на русском. Можно, например, попросить открыть шторку панорамной крыши, сделать в салоне потеплее или включить радио.

Что же касается багажного отсека, он радует вместительным подпольем, грамотной конфигурацией без сильных выступов, нишами сразу под две канистры с "омывайкой" у боковых стенок, розеткой на 12 В и петлями для фиксации груза. Досадно лишь отсутствие штатной багажной полки (без нее багаж выставлен на всеобщее обозрение), но ее при желании можно дозаказать у дилера.

По-взрослому

Комбинация тяговитого мотора, надежного и достаточно "скорострельного" "автомата" и полноприводной трансмиссии - это больше, чем предлагает большинство соразмерных моделей с несущим кузовом. Уже базовый режим "Нейтральный" обеспечивает приятное и мощное ускорение. При желании можно ехать быстрее потока даже в сложных дорожных условиях. В нашем случае Т1 с легкостью оставлял позади буксующие легковушки на заснеженном асфальте и без проблем совершал обгоны попутных машин на трассе.

Режим "Спорт" здесь - не для проформы, смещает точки переключений "автоматом" "вниз" и заметно обостряет реакции на "газ". Ездить, конечно же, хочется именно в "Спорте", но нужно быть готовым к увеличению расхода. К слову, на трассе при движении в бодром темпе Т1 требовал порядка 11,5 л/100 км, что неплохо для крупной полноприводной машины. Топливный же бак на внушительные 70 л позволяет без проблем проезжать порядка 500 км от АЗС до АЗС, это, как ни крути, еще одно важное преимущество модели.

Что касается курсовой устойчивости, здесь испытуемый на высоте. Автомобиль не рыскает на разбитом асфальте и при замедлении на скользких покрытиях не демонстрирует пугающих кренов на виражах, даже несмотря на комфортную, длинноходную подвеску. Вертикальной раскачки на волнах асфальта тоже не наблюдается. Система стабилизации уверенно и грамотно выравнивает автомобиль при отклонении от заданной траектории. Обратить внимание нужно, пожалуй, лишь на ощутимую парусность при проезде фур (дает знать о себе достаточно большая габаритная высота) и по-спортивному отзывчивый и достаточно острый по меркам больших SUV руль. Впрочем, к этим особенностям быстро привыкаешь, как и к очень цепким тормозам, срабатывающим уже в самом начале хода педали.

Самое удивительное, что при очевидных асфальтовых талантах Т1 хорош и в роли вездехода. Кроме уже упомянутой хорошей геометрической проходимости сильные стороны здесь - полный привод с несколькими внедорожными алгоритмами ("Снег", "Грязь", "Песок", "Камни") и способностью блокировать не только межосевой, но и задний межколесный дифференциал (в старшей комплектации). Но, пожалуй, больше всего понравилась предустановка Х, выделенная, опять-таки машинам более дорогой версии. Просто утапливаешь поворотный тумблер на центральном тоннеле, и электроника начинает сама подбирать нужный режим движения, дозировать тягу и остроту педали "газа" в зависимости от дорожной ситуации. Такой функционал трудно переоценить, к примеру, на заснеженных участках асфальта или при движении по грунтовкам где-нибудь в горах.

Комплиментов достойны также грамотно настроенный адаптивный круиз и система контроля слепых зон. Последняя, кстати, дублирует индикацию об опасном соседстве других машин на внешние зеркала и "приборку". В последнем случае ты видишь на щитке желтую машинку, когда та далеко и красную, если она уже у твоего борта. Если же водитель игнорирует предупреждение и начинает опасное перестроение, то система добавляет еще и звуковое оповещение.

Остается добавить, что за Jeyour T1 сегодня просят от 3 770 000 рублей, причем эта сумма при суммировании ряда выгод (спецпредложения по кредиту, трейд-ин и прямая скидка) уменьшится до 3 470 000 рублей. Машина же в топовом исполнении, побывавшая у нас на длительном тесте, обойдется как минимум в 3 950 000 рублей (и 3 680 000 рублей со скидками).