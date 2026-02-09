После 2022 года россияне активно приобретали китайские модели. Сейчас доля марок из КНР на первичном рынке составляет около 40%. Но как понять, что нужно срочно продавать китайский авто, чтобы сильно не потерять в деньгах, об этом "Российской газете" рассказал автомобильный эксперт Александр Ковалев.

© РИА Новости

"Современные модели из КНР шагнули далеко вперед в плане качества, поэтому каких-то специфических признаков того, что от автомобиля пора избавляться - нет. Как и с машинами из других стран, стоит ориентироваться на общие признаки "усталости". О продаже стоит задуматься после истечения гарантийного срока, увеличения регулярных расходов на ремонт, появления предвестников коррозии, толчков в коробке передач и увеличенного потребления моторного масла. Единственный нюанс, который стоит учитывать, то, что китайские автомобили теряют стоимость быстрее европейских, японских или корейских автомобилей, отчасти из-за быстрого обновления модельного ряда, отчасти из-за все еще существующих стереотипов в головах покупателей. Поэтому, по возможности, лучше сильно не откладывать обновление автомобиля", - отмечает специалист.

Ранее "РГ" рассказывала, что средняя стоимость новых автомобилей китайских марок на российском рынке по итогам января 2026 года составила почти 4 млн рублей, увеличившись на 3% по сравнению с декабрем.