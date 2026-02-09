Названы недостатки популярного кроссовера Belgee

Кроссовер Belgee X50 дебютировал на российском рынке в 2023 году. Многие владельцы очень довольны машиной. Но в любой бочке меда всегда найдется место ложке дегтя. «Лента.ру» изучила комментарии на портале Auto.ru и выяснила, какие недостатки выделяют автомобилисты после начала эксплуатации модели.

© Lenta.ru

Пользователь Дмитрий отмечает уверенную динамику машины и на городских улицах, и на трассах. Средний расход топлива в городском цикле составляет около 9-10 литров на 100 километров. Он похвалил качество отделки и продуманную эргономику, но высказал претензии к мультимедийной системе, которая, по его мнению, могла бы быть современнее — ее сенсорный экран иногда запаздывает с откликом.

«Высокая стоимость расходников на техобслуживание у дилера. Небольшой багажник. Бак всего 45 литров. Иногда поскрипывает подвеска на неровностях», — также указал он.

Претензии к подвеске высказал и Раиль Ахмадуллин:

«Подвеска жестковата. Хочу сказать про мультимедиа — через шнур usb так и не удалось подключиться, экран плохо откликается на нажатие, приходится несколько раз нажимать».

Иван Тюрин оказался недоволен работой климат-контроля: «То очень жарко, то очень холодно, говорят шьется, но дилер на то развел лапками. Официальное обслуживание не дешевое».

«Лобовое стекло автомобиля после зимы все в сколах, от дворников царапины. Очень слабое», — написал Игорь.

Некоторые пользователи столкнулись с плохой шумоизоляцией.

«Ее нет от слова совсем. Поверьте, это сразу очень сильно обращает на себя внимание. Можно же было сделать хоть и недорогую, но шумоизоляцию, чтобы не было все так сильно слышно от дороги. Я думаю, что это происходит не только из-за отсутствия самого шумоподавляющего материала, но и из-за достаточно крупных зазоров дверей и багажника. Это влияет не только на звукопроницаемость салона, но и при качестве наших дорог все двери начинают издавать какие-то скрипы», — написал автовладелец с ником Grosha.

Он же выразил претензии к эффективности тормозной системы.

«Лучше сразу поменять ее на что-то получше. Тормозная система слабая, она не остановит автомобиль при аварийной ситуации даже в городе. Как я это понял? Перед светофором при мигающем зеленом свете автомобиль впереди решил резко затормозить со скорости с 70-80 километров в час. Я ехал с такой же скоростью. Машина с большим трудом остановилась в нескольких сантиметрах от машины впереди, аж било руль. Конечно, может проблема не только в тормозной системе, но и в шинах, которые стояли с завода», — поделился своей историей Grosha.

Ранее автовладельцы рассказали о недостатках «живучего» седана Toyota Camry (2006-2011), который и сейчас пользуется популярностью на вторичном рынке.