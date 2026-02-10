Сколько могут пройти двигатели автомобилей Lada

АвтоВАЗ информацией о ресурсе двигателей Lada, отметив, что новые моторы соответствуют среднему мировому уровню для своего класса и объема.

В пресс-службе компании рассказали, что при разработке закладывается минимальная конструктивная планка в 220 000 км, которая служит ориентиром при испытаниях и оценке долговечности конструкции. Однако на практике срок службы зависит от условий эксплуатации, качества топлива и масла, своевременности обслуживания и режима работы двигателя. При должном обслуживании и уходе многие двигатели проходят 300 000 км и более без капитального ремонта.

Так как же продлить жизнь агрегату и исключить проблем при эксплуатации машины? У инженеров завода есть ответ, и он изложен в руководстве пользователя. Вот несколько ключевых пунктов:

1. Бережная обкатка нового автомобиля. В первые 2000 км пробега ограничьте нагрузку на двигатель, следуя рекомендациям производителя.

2. Прогрев двигателя в зимнее время. Перед началом движения обязательно прогревайте мотор, чтобы избежать образования задиров в цилиндрах.

3. Выбор качественных топлива и масла. Тщательно подбирайте марку бензина, масла и технических жидкостей. Не стоит экономить на качестве, выбирая заправку только по критерию минимальной стоимости топлива.

Следуя этим простым рекомендациям, владелец может проехать не одну сотню тысяч километров без хлопот.

