Можно ли мыть автомобиль в сильный мороз

Зима ставит перед водителем философский вопрос: «Мыть ли машину в такой холод или оставить всё как есть?». С одной стороны – реагенты, грязь и соль, с другой – замёрзшие замки и двери. Разберёмся, как правильно помыть автомобиль зимой, чтобы не превратить рутинную процедуру в раздражающий квест.

© Колеса.ру

1. Выберите правильные условия

Мыть автомобиль в сильный мороз можно, только… осторожно. В прямом смысле. В холод нужно выбирать закрытые тёплые мойки, лучше – в подземных паркингах, где машину не выгоняют на улицу, а дают ей тщательно высохнуть.

2. Начните с предварительной мойки

Зимой на кузове скапливается не просто грязь, а весьма агрессивная смесь соли и химии, которую важно сбить без механического воздействия. Начните с бесконтактной мойки под давлением, чтобы смыть основные загрязнения. Тереть грязный кузов щёткой или губкой – верный путь к микротрещинам и царапинам.

3. Старайтесь экономить воду

Профессионалы не заливают машину водой сверх меры: чем больше влаги – тем выше шанс, что она в итоге окажется в ручках, уплотнителях и замках, заставив вас читать на морозе вот эту нашу статью. Опытные мойщики используют минимально необходимое количество воды, уделяя особое внимание дверям, зеркалам, лючку бензобака.

4. Сушка – строго обязательна

После мойки кузов нужно качественно высушить и продуть сжатым воздухом замки, дверные ручки, зеркала, все уплотнители и лючок бензобака. Этот этап часто игнорируют – и зря.

5. Обработайте уязвимые места

Замки и все резиновые уплотнители нужно обработать силиконовой смазкой. Это снижает вероятность примерзания последних к кузову и продлевает срок их службы. А также бережёт ваши нервы.

6. Дайте машине адаптироваться

Не спешите сразу уезжать после мойки в лютый мороз. Хотя бы полчаса в тёплом боксе или в подземном паркинге помогут влаге испариться, а не превратиться в лёд на первом же светофоре.

Итак, вот что нужно для зимней мойки автомобиля:

Закрытый тёплый бокс

Бесконтактная мойка под давлением

Компрессор для продувки воздухом

Силиконовая смазка для уплотнителей

Силиконовый спрей для замков

Терпение

Вывод: мыть автомобиль в мороз можно и нужно, если делать это с умом. Чистый кузов меньше страдает от реагентов, так что правильная мойка зимой – это проявление заботы, а не экстремальный аттракцион.