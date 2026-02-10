Гараж, паркинг, навес — где не стоит оставлять автомобиль в морозы

Эксперт Ревин объяснил, где лучше хранить автомобиль зимой.

Теплый гараж всегда считался самым удобным местом хранения автомобиля. Если зимой не выезжать, то автомобиль действительно находится в оптимальных условиях: не выпадает конденсат в узлах и агрегатах, не стареют резинотехнические изделия и лакокрасочное покрытие.

Если машина зимой эксплуатируется, то теплый гараж обеспечивает легкий пуск и быстрый прогрев мотора. Автомобиль всегда свободен от снега. Многие теплые паркинги имеют мойку на въезде. Поэтому машина всегда будет чистой.

Но есть один недостаток, связанный с фундаментальным законом природы. Скорость химических реакций растет с увеличением температуры. И скорость коррозии стальных частей кузова, покрытых пленкой реагентов с дороги, в тепле будет выше. Никакая мойка полностью не избавит от этих процессов. Поэтому, если вы хотите эксплуатировать машину долго, то нужен серьезный антикор автомобиля, который, правда, помогает не всегда.

Такие паркинги часто имеют многоэтажную конструкцию, стены которой сплошь «дырявые», а потому снег может в небольших количествах задувать внутрь. Пуск двигателя будет в прямом смысле холодным, а прогрев машины – долгим. Зато поставленный автомобиль быстро промерзнет и коррозионные процессы почти остановятся.

Если автомобиль, хранящийся в паркинге, закапризничал, то, имея крышу над головой, можно проводить небольшие ремонтные работы.

Что возвести на своей земле, навес или гараж? Гараж, даже не отапливаемый постоянно, позволит, при необходимости, повысить в нем температуру и в комфортных условиях что-то подремонтировать в автомобиле. С другой стороны, если ставить в него машину каждый день, то в нем будут кучи снега, свалившиеся из колесных арок и порогов. А коррозия будет идти некоторое время после помещения машины в гараж, так как она нагреет собой небольшое помещение.

Если машина выезжает каждый день, то лучшим решением будет навес. Снегом машину засыпает не столь сильно, а процессы коррозии замедляются быстро.