Что нельзя говорить инспектору ГИБДД, если тебя остановили

Каждый водитель, оказавшийся рядом с полосатым жезлом, знает это чувство: пот на лбу, сердце в пятках и стремительный перебор всех оправданий в голове. Казалось бы, чем больше объясняешься, тем больше шансов выкрутиться. На деле – это самая большая ошибка.

© Vse42.ru

Есть фразы, которые лучше оставить глубоко внутри, иначе можно устроить себе "поездку за приключениями на штрафстоянку". Разберём три самые опасные выражения, которые лучше никогда не произносить при встрече с инспектором.

"А вы точно инспектор? Покажите удостоверение!"

Звучит как дерзкий вызов? Да. Но инспектор тоже человек, и такое замечание может разбудить его праведный гнев. В лучшем случае – строгое напоминание о ваших правах, в худшем – дополнительная проверка документов или новый штраф. Совет: Будьте вежливы. Спросить корректно всегда можно.

"Я ничего не нарушал, вы меня просто так остановили!"

Классика жанра. Водитель уверяет, что он прав, а инспектор знает точную причину остановки. Чем больше настаиваете на своей невиновности, тем выше шанс, что найдут нарушение там, где вы даже не ожидали. Совет: Если не уверены в нарушении – уточняйте спокойно. Это сбережёт нервы и время.

"Ну, давайте договоримся"

Эта фраза до сих пор живёт в головах некоторых водителей, но реальность сурова: предложение "договориться" может обернуться статьёй за дачу взятки. На руках у инспекторов может быть запись с видеорегистратора, фиксирующая всё. Лёгкий штраф превращается в серьёзные последствия. Совет: Забудьте про "договоримся". Законы строгие – не усугубляйте ситуацию.

Встреча с инспектором ГИБДД – стресс, но не стоит пытаться управлять ситуацией словами. Меньше говорите, больше слушайте, сохраняйте спокойствие. Часто спокойный диалог позволяет уйти без последствий, а спор и попытки договориться могут обернуться дополнительными проблемами, передает дзен-канал "Автомобилист".