Штраф за нечитаемые номера в 2026 году: сколько придется заплатить

Зимой и весной, когда на дорогах слякотно, некоторые водители пытаются скрыть номера машин за снегом и грязью, чтобы избежать штрафов с автоматических камер. Однако за намеренное сокрытие номера предусмотрено наказание. «Лента.ру» рассказывает, в чем суть этого правонарушения, какие штрафы предусмотрены за нечитаемые номера в 2026 году и можно ли оспорить решение инспектора ГАИ.

© Lenta.ru

Что такое нечитаемые номера

Номерной знак автомобиля служит для его идентификации: по номеру инспекторы ГАИ могут узнать, кому принадлежит машина, есть ли у водителя неоплаченные штрафы, числится ли авто в угоне, используется ли оно в такси и так далее. Если номер неразборчив, идентификация становится невозможной, отмечает в беседе с «Лентой.ру» заместитель руководителя по судебной работе компании «Правокард» Диана Ошнокова.

Перед тем как куда-то ехать, водитель обязан убедиться, что транспортное средство отвечает требованиям для допуска к дорожному движению — в том числе чистые и легко читаются номера.

Согласно правилам дорожного движения (ПДД), все цифры и буквы переднего и заднего номеров автомобиля должны быть хорошо различимы. В примечании к статье 12.2 КоАП РФ сказано, что нечитаемыми признаются автомобильные номера, если с расстояния 20 метров не видно:

ночью как минимум одну цифру или букву заднего номера;

днем как минимум одну цифру или букву переднего или заднего номера.

Аналогичное правило Юрий Александров.

Если эти правила нарушить, то сотрудник ГАИ может выписать штраф за нечитаемые номера.

Размеры штрафов за грязные и нечитаемые номера

Наказание за нечитаемый номер зависит от причины, по которой номер неразборчив, сходятся во мнении опрошенные «Лентой.ру» эксперты.

В первой, второй и третьей частях статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях есть важные различия, пояснила адвокат Адвокатской палаты Московской области Елена Балдина. В первой части говорится о нечитаемых номерах — например, из-за грязи, снега или износа. Во второй части речь идет о ситуациях, когда номера были намеренно изменены или скрыты с помощью специальных средств: пленок, наклеек или гелей. В третьей же части говорится о применении оборудования для видоизменения номеров: шторок, закрывающихся по команде, рамок-перевертышей, меняющих один номер на другой, и так далее.

Так, если речь идет о неумышленно грязном номере (например, когда на него налипла дорожная грязь), то ответственность предусматривается по ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ в виде предупреждения либо штрафа в размере 500 рублей.

Если же номер загрязнен намеренно, либо использованы специальные средства для сокрытия номера, то ответственность наступает по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления от одного до трех месяцев.

«В случае если использованы устройства для сокрытия номеров — различные механизмы, приборы, приспособления (шторки, электромагниты и тому подобное), то ответственность наступает по ч.2.1 ст. 12.2 КоАП РФ виде лишения прав на срок до 1,5 года», — обратил внимание «Ленты.ру» Юрий Александров.

Кроме того, Диана Ошнокова советует обратить внимание на следующий факт: в 2019 году Верховный суд уточнил, что под устройствами и материалами, затрудняющими идентификацию номерных знаков, подразумеваются не только такие предметы, как шторки и электромагниты, но и природные материалы, включая листву, грязь и снег. «То есть если инспектор установит, что водитель намеренно испачкал номера грязью, чтобы затруднить идентификацию транспортного средства, то водителя могут оштрафовать не на 500 рублей, а сразу на 5000», — предупредила юрист.

Как штрафуют за грязный номер

Протокол о правонарушении, соответственно и штраф, выписывают только сотрудники ГАИ. При этом инспектор вправе передать дело на рассмотрение в суд.

«Информации о применении камер для выявления нарушений за нечитаемые госномера ТС не имеется», — сказал Юрий Александров.

Можно ли оспорить штраф

Штраф за нечитаемый номер может быть обжалован либо в судебном порядке, либо на сайте ГАИ.

Однако если речь идет о ситуации, когда штраф выписали за грязные номера из-за снега или слякоти, то шансы на обжалование невелики. Погодные условия в данном случае не считаются смягчающим фактором, поскольку водитель обязан проверять состояние номера до начала движения. Судебная практика это подтверждает, сказал Юрий Александров.

Если же речь идет о привлечении водителя к ответственности по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ за намеренно нечитаемый номер, то попробовать оспорить постановление можно, считает юрист. Для этого нужно доказать, что номер был скрыт не специально.

По словам Дианы Ошноковой, основаниями для оспаривания могут быть:

погодные условия, например, грязь, снегопад, случившийся во время движения по трассе, когда водитель не имел реальной возможности своевременно очистить номер; преступный умысел инспектора ГАИ; доказательства того, что на момент фиксации правонарушения ТС находилось во владении или пользовании другого лица либо было в угоне.

После подачи жалобы, в которую будут включены все необходимые доказательства, подтверждающие вашу позицию о несправедливом наказании, остается дождаться рассмотрения обращения и назначения судебного заседания.

Если в суде удастся доказать, что номера в момент фиксации инспектором ГАИ были нечитаемыми по неумышленным причинам, то наказание в виде временного лишения прав или штрафа в размере 5000 рублей отменят. Вместо этого судья вынесет предупреждение или назначит штраф в размере 500 рублей.

Диана Ошнокова рекомендует самостоятельно фиксировать все нарушения, указанные в протоколе. Это важно, поскольку бывают случаи, когда при разборе дела в суде сотрудники ГАИ не могут представить подтверждающие материалы из-за неисправности оборудования для фото- и видеофиксации.