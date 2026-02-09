Автоэксперт объяснил, почему нельзя игнорировать «лежачих полицейских»

Если игнорировать «лежачих полицейских» и проезжать неровности на высокой скорости, можно получить серьезные повреждения подвески.

Об этом в интервью RT предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Как происходит повреждение? В момент проезда такой неровности подвеска резко сжимается, подбрасывая автомобиль вверх. Однако при опускании обратно подвеска из-за работы амортизаторов не успевает вернуться в исходное положение и происходит пробой», — объяснил специалист.

Частые проезды в таком стиле чреваты поломкой стоек стабилизатора, амортизаторов, шаровых опор и сайлентблоков, добавил он.

Тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов до этого говорил, что полный привод помогает тронуться и выбраться из сугроба, но не увеличивает сцепление шин со льдом или утрамбованным снегом.

На льду, по его словам, подключаемый полный привод массовых кроссоверов может даже ухудшить управляемость. Длительная пробуксовка в снегу способна вызвать перегрев муфты и ее отключение.