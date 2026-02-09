Названо лучшее время для продажи китайской машины

Как определить наилучший момент для продажи китайского автомобиля, чтобы минимизировать финансовые потери, RG.RU рассказал автоэксперт Александр Ковалев.

«О продаже стоит задуматься после истечения гарантийного срока, увеличения регулярных расходов на ремонт, появления предвестников коррозии, толчков в коробке передач и увеличенного потребления моторного масла», — сказал специалист.

Он отметил, что производители из КНР значительно улучшили качество своей продукции. Поэтому конкретных признаков, присущих только им и сигнализирующих о необходимости срочной продажи, нет. Как и в случае с любыми другими машинами, владельцам стоит обращать внимание на общие симптомы износа, советует Ковалев.

При этом он обратил внимание на одну специфическую особенность — автомобили китайского производства, как правило, теряют рыночную стоимость быстрее, чем аналогичные модели из Европы, Японии или Южной Кореи. Эксперт объяснил это двумя причинами — очень быстрым обновлением модельного ряда китайских брендов и сохраняющимися в сознании части россиян стереотипами.

«Поэтому по возможности лучше сильно не откладывать обновление автомобиля», — подытожил Александр Ковалев.

