Эксперт объяснил, почему Changan CS55 с пробегом — хороший вариант

Эксперт Зиновьев объяснил, почему Changan CS55 с пробегом — хороший вариант.

© За рулем

Если нужен китайский кроссовер – надежный, вместительный и современный, но при этом не хочется переплачивать за статус, то вполне достойный вариант – подержанный Changan CS55, и вот почему.

Этот китайский среднеразмерный кроссовер в бюджете до 1,5 млн рублей можно подобрать на вторичке с пробегом около 50-80 тыс. км и возрастом 3-5 лет.

В отличие от многих бюджетных машин, у CS55 не робот или вариатор, а классический гидромеханический автомат – и это японский 6-ступенчатый Aisin, известный своей надежностью. Его ресурс зачастую превышает 200-300 тысяч км. После 100 тысяч может засориться теплообменник, но чаще до 200 тысяч км все в порядке. А вот о характере МКП толком ничего не известно.

Сергей Зиновьев, «За рулем»: