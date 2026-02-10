Что мешает новым китайским автомаркам выйти на рынок РФ

Основатель компании ВсёИзКитая, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортёров и Импортеров Андрей Коган рассказал "Российской газете", что мешает новым автомаркам из КНР выйти на рынок РФ.

© Российская Газета

Прогнозировать планы китайских автопроизводителей крайне сложно, а формальных ограничений, в том числе санкционных, для выхода на российский рынок сейчас не существует. Все упирается не в запреты, а в экономику конкретного выхода.

Ключевым сдерживающим фактором стал резко выросший утилизационный сбор, который во многом съедает ценовое преимущество китайских автомобилей. На это накладывается падение спроса на новые машины в России и сам масштаб рынка, который по меркам крупных китайских концернов остается сравнительно небольшим. Дополнительно на решения могут влиять и изменения в китайской системе господдержки экспансии на внешние рынки.

При этом есть бренды, которые исторически ориентированы почти исключительно на внутренний рынок. Например, Wuling - китайский автобренд, крайне популярный внутри Китая и практически не занимающийся экспортом. Такая стратегия долгое время была осознанным выбором компании, хотя при изменении условий она может быть пересмотрена.

Отдельно стоит учитывать позицию российских дилеров: без серьезных маркетинговых бюджетов, развитого сервиса и складов запчастей даже известные бренды воспринимаются с осторожностью. В итоге все решает экономика и наличие сильного локального партнера - отмечает эксперт.