Что грозит россиянам за секс в машине, если их застукают дети

Юрист Веропаев: за совокупление в автомобиле россиян могут посадить в тюрьму. Секс в автомобиле может обернуться для россиян возбуждением уголовного дела, если в этот момент мимо машины проходили подростки, не достигшие совершеннолетия. Об этом в беседе с журналом Motor рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Секс в автомобиле квалифицируется как мелкое хулиганство, если это действительно кому-то помешало, если в этот момент имело место нецензурная брань, — сообщил юрист. — Если же каким-либо образом в процессе участвует несовершеннолетний, не в самом половом контакте, а просто присутствует. Если это как-то повлияло на удовлетворению физических потребностей людей, которые занимались сексом, то это может быть квалифицировано в рамках ст. 135 УК РФ („Развратные действия“)».

Согласно данной норме закона, устанавливается уголовную ответственность за действия сексуального характера без физического насилия в отношении лиц, не достигших 16 лет, наказание варьируется от обязательных работ до лишения свободы на срок до 15 лет. При этом, если интимную связь в автомобиле признают мелким хулиганством, то нарушителям будет грозит до 15 суток ареста.

