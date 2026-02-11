Наш ЗИМ и новинки 1950‑х из Европы и США — кто круче

Названо преимущество ГАЗ‑12 ЗИМ над западными ровесниками-одноклассниками.

© За рулем

Начало 1950‑х – время бурного подъема мирового автопрома после окончания Второй мировой войны. В эти годы начали производство новых представительских автомобилей, включая конструктивно интересный советский ГАЗ‑12 ЗИМ.

Семиместный седан.

Для автомобиля такого класса мощности мотора, в основе которого лежал предвоенный агрегат Dodge, было, конечно, мало. Но иного варианта у Горьковского автозавода не было.

Немецкая новинка – первый после войны представительский немецкий седан, позднее получивший прозвище Adenauer, короче советского и американского аналогов примерно на 150 мм.

На Mercedes-Benz 300 стоял двигатель самого скромного объема, мощность которого удалось сделать приемлемой благодаря двум карбюраторам.

Модель знаменитой американской фирмы по габаритам очень близка к советской машине.

Выпускали и версию со степенью сжатия 7,8, мощностью 155 л. с. при 3600 об/мин. Packard с мотором в полтора раза мощнее советского был, безусловно, заметно динамичнее.

ГАЗ‑12 ЗИМ с несущим кузовом – конечно, в определенной мере – передовая конструкция. Однако во всем остальном он технически отставал от аналогов. Конкурировать с ними на условных рынках ЗИМ мог только ценой.

Но вопрос прямой конкуренции в данном случае вообще не стоял – поскольку на внешних рынках ЗИМ не продавали.