Hyundai решил не выкупать завод в России. Корейцы окончательно ушли из РФ?

Hyundai Motor не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в России. По сообщениям некоторых СМИ, одним из решающих факторов стало активное распространение на российском рынке автомобилей китайских производителей. Опрошенные "Российской газетой" эксперты полагают, что это не говорит об окончательном уходе корейского концерна из РФ.

"Компания Hyundai Motor не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в России. При этом мы продолжаем предоставлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание ранее проданных автомобилей и намерены делать это в дальнейшем", - цитирует Hyundai РИА Новости.

В то же время агентство "Ренхап" уверено: корейский концерн вернется на российский рынок. Это произойдет в том случае, если будут устранены все геополитические риски, осложняющие поставки как готовых автомобилей, так и комплектующих.

Южнокорейский автопроизводитель заинтересован в российском рынке и будет внимательно мониторить ситуацию, считают эксперты

Эксперты российского авторынка также уверены, что точку в этом вопросе ставить пока рано. "Факт завершения срока выкупа не сильно повлияет на будущую возможность возвращения Hyundai на завод, - полагает автомобильный эксперт Денис Гаврилов. - Уверен, что стороны при необходимости договорятся и концерн сможет вернуться на производственные площадки в Петербурге. Понятно, что могут быть дополнительные условия с российской стороны (например, на втором заводе в Шушарах останется сборка автомобилей китайских марок). Но это все решаемые в рамках переговоров вопросы".

Сейчас, по словам Гаврилова, актуальным остается вопрос с маркой Solaris. Или под этим брендом будут выпускаться автомобили китайских концернов, или нынешнему собственнику производственных мощностей удастся наладить поставки компонентов из других стран для текущей модельной линейки.

Эксперт по промышленной стратегии Александр Мищенков также уверен, что южнокорейская компания стратегически заинтересована в российском рынке, будет внимательно мониторить ситуацию и вернется на российский рынок после ослабления международного санкционного давления. При этом он отмечает, что повторение успеха Hyundai в будущем неочевидно.

"Лояльность покупателей постепенно завоевывают китайские автопроизводители, а поддержка со стороны кредитных программ для автомобилей, собранных в России, будет равнозначна с китайскими брендами, открывшими совместное производство", - добавляет он.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков считает, что предпосылок и условий к возвращению Hyundai в Россию не было и год назад, когда обсуждения такого развития событий появились в СМИ.

"Для нас было бы неплохо, если бы корейцы вернулись и на паях с российским совладельцем загрузили бы завод в Петербурге на полную катушку - и выдали бы на рынок машины нового поколения в самом популярном в России сегменте. Это были бы хорошие автомобили для такси, для госзакупок и просто для жизни", - отмечает Кадаков в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2024 году завод Hyundai был продан российской структуре за символическую сумму с двухлетним правом обратного выкупа, который, согласно договору, истек 31 января 2026 года.

После смены собственника предприятие возобновило работу и выпускает автомобили под брендом Solaris - фактически это бывшие модели Hyundai и Kia. В 2024-2025 годах на предприятии собрали порядка 70 тысяч автомобилей под маркой Solaris.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что все оставленные иностранными компаниями автозаводы будут запущены до лета 2026 года.

Между тем

В декабре 2025 года россияне потратили на новые корейские легковые автомобили 13,8 млрд рублей, посчитали "Газпромбанк Автолизинг" и агентство "Автостат". Было куплено 2,6 тыс. штук. В целом же на новые машины было потрачено 487,4 млрд рублей - на 24,3% больше, чем в декабре 2024 года.

Как отмечают аналитики, доля китайских марок в продаже продолжает сокращаться, однако на них по-прежнему тратится больше всего денег. В декабре было продано 58,1 тыс. новых китайских автомобилей на сумму 221,9 млрд рублей. На их долю пришлось 45,5% от общей суммы затраченных денег (47% в ноябре).

Следом за китайскими брендами по объему затраченных средств располагаются российские марки, на покупку машин которых в ноябре ушло 98,3 млрд рублей. Немного отстают от них "европейцы", результат которых составил 83,4 млрд рублей.