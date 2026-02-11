Как «лежачие полицейские» разрушают подвеску

Игнорирование «лежачих полицейских» и проезд неровностей на высокой скорости могут привести к серьёзным поломкам подвески, предупредили эксперты. По их словам, при резком наезде подвеска сильно сжимается и подбрасывает автомобиль, а при обратном ходе амортизаторы не успевают вернуть её в исходное положение, из-за чего происходит пробой. Регулярная езда в таком режиме ускоряет износ и может привести к поломке стоек стабилизатора, амортизаторов, шаровых опор и сайлентблоков. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в эфире «Авторадио» рассказал, как правильно ездить по неровной дороге — ямам, кочкам и «лежачим полицейским».

«Главное правило — всё-таки не ездить по кочкам быстро. Есть, конечно, неписаные правила у опытных водителей: чем выше скорость, тем меньше ям, но это работает только на определённом типе дороги, когда есть небольшие ямки. Их можно, что называется, пролетать, не проваливая колесо. Подвеска при этом всё равно работает, и автомобиль испытывает нагрузки. Когда же речь идёт о серьёзных препятствиях, главное правило — проезжать их медленно. Водители часто совершают ошибку, когда тормозят перед таким препятствием до самого конца. Так можно повредить подвеску, пробить шину и даже испортить колесо. Нельзя тормозить до упора: в момент проезда препятствия нужно отпустить педаль тормоза, потому что при торможении, особенно интенсивном, сжимаются пружины передней подвески. Часть веса переходит на передние колёса, и удар только усиливается».

К слову, сейчас в среднем комплексный ремонт подвески в столице обходится примерно в 10 тысяч рублей без учёта стоимости деталей.