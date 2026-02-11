100 км по городу в снегопад: что показал тест-драйв LADA Iskra

Редакция канала «В Движении» провела независимый тест-драйв LADA Iskra в кузове SW Cross, чтобы проверить заявленную экономичность новинки. Испытания проходили в условиях зимнего города с плотным трафиком. В тесте участвовала версия с двигателем 1.6 л и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Особенности зимней эксплуатации

Автомобиль продемонстрировал высокий уровень «зимнего» комфорта. Пакет обогревов (сиденья, руль, лобовое стекло) работает эффективно. Интеграция мультимедийной системы с голосовым помощником упрощает навигацию в потоке. Шестиступенчатая МКПП отличается четкостью переключений; передаточные числа позволяют уверенно трогаться со второй передачи.

Эргономические замечания:

Обзорность: Датчик дождя срабатывает с задержкой, а камера заднего вида и стекло быстро забиваются грязью из-за отсутствия омывателя.

Печка: При низких температурах отопитель требует работы на максимальных режимах.

Посадка: Широкие пороги Cross-версии могут пачкать одежду при выходе из салона.

Топливный аудит: компьютер против реальности

Маршрут длиной 100 км проходил через заторы и светофоры. По завершении поездки бортовой компьютер зафиксировал средний расход 9.6 л/100 км. Однако контрольная заправка «до полного бака» показала фактический расход в 12 литров. Погрешность электроники составила около 25%. Для сравнения: в аналогичных условиях полноприводная Niva Travel потребляет около 9.5–10 литров.

По мнению экспертов, LADA Iskra SW Cross — современный и комфортный автомобиль для города с удачно настроенной трансмиссией. Однако потенциальным владельцам стоит учитывать, что в реальных зимних условиях расход топлива может существенно отличаться от паспортных данных и показаний приборной панели.

