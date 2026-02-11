Недорогие и надежные: выбираем хорошие дворники для зимы и не только

Эксперты «За рулем» проверили 50 щеток стеклоочистителя – как чистят и сколько служат.

Стеклоочистители мы испытывали неоднократно, и один из повторяющихся выводов – особой разницы в работе между дворниками разных конструкций не наблюдается.

Каркасные, бескаркасные и гибридные чистят стекло примерно одинаково. А вот от бренда при этом зависит многое: одни дворники начинают скрипеть и дробить едва ли не на первых взмахах, а другие теряют форму только под старость. На чем же остановить выбор?

Для новой экспертизы мы снова взяли щетки стеклоочистителя длиной 600 мм – такой типоразмер очень популярен. Девять образцов – бескаркасные, а один – гибридный. Примерно такое соотношение этих типов и в продаже. Подобные дворники используются как на вазовских Грантах и Калинах, так и на таких иномарках, как Renault Duster, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris и Kia Rio, а также многих ­других.

Приобрели по пять образцов каждого из десяти брендов. Цена – от 220 до 750 рублей.

Как испытывали

Разнообразные требования к качеству очистки стекла и методикам испытаний стеклоочистителей содержатся как в Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств, так и в ГОСТах 18699–2017 «Стеклоочистители электрические» и 33993–2016 «Системы очистки и омывания ветрового стекла».

Зачастую они противоречивы – например, Техрегламент требует обеспечить работоспособность щетки в температурном интервале от –45 °C до +85 °C, а один из ГОСТов – лишь в диапазоне от –20 °C до +55 °C. В том числе и поэтому мы уже не в первый раз взяли за основу для нашей собственной методики испытаний другой документ – ТУ 38.105254–79 «Ленты резиновые щеток стеклоочистителей для автомобилей ВАЗ».

На первом этапе организовали первичную проверку качества очистки щеток «из коробки» – в ней участвовали все 50 образцов. Каждый из них устанавливали на стенд с ветровым стеклом Гранты, где эксперты визуально оценивали качество работы как при взмахе щетки, так и за ее полный ход. Фиксировали неприлегания, скрип, дробление и так далее. Все виды некачественной очистки отмечали в протоколе.

В каждом из следующих тестов участвовало по одному дворнику каждого бренда.

Испытание на озоновое старение подразумевало выдержку в камере при температуре 50 °C с концентрацией озона (50±5) 10–8 частей на миллион по объему и последующую проверку качества очистки.

Тесты при морозе – это 24 часа выдержки в морозильной камере с температурой –40 °C с последующей проверкой качества очистки стекла при омывании водой. Поскольку вода и стекло были подогреты как и в реальном автомобиле, фактически имитировалась работа при забортной температуре примерно в –20 °C.

При проверке на воздействие повышенной температуры дворник, прижатый к плоскому стеклу, нагревали до 60 °C и выдерживали в этом состоянии 96 часов. Как известно, на практике многие щетки порой буквально приклеиваются к поверхности стекла – и не только в южных регионах страны. После выдержки – проверка работоспособности.

Еще одна проверка – «спиртовая». Образец погружали на 24 часа в 50‑процентный раствор изопропилового спирта, который является основой официально продаваемых у нас омывающих жидкостей. Этот этап испытаний проводили в термошкафу при температуре 70 °C. После указанной выдержки – проверка на стенде с «грантовским» стеклом.

Самое длинное испытание – проверка на ресурс: это 200 тысяч циклов круглосуточной работы стенда (более трех суток). Работоспособность оценивали как после 100 тысяч циклов, так и после окончания испытаний.

Как оценивали качество очистки

На всех этапах испытаний оценка качества очистки сопровождалась тщательными замерами всех участков стекла, оставшихся неочищенными. При необходимости фиксировали конкретные повреждения щеток, ухудшающие их работоспособность.

Зону очистки стекла условно разделяли по ширине на верхнюю R1, центральную R2 и нижнюю R3 – по 200 мм каждая (это одна треть от длины щетки 600 мм). Дефекты очистки условно разделяли на нитевые и полосные, условно обозначаемые в протоколах как Н и П.

Оценку на каждом этапе давали по пятибалльной шкале (больше – лучше). В замерах, где участвовало несколько образцов, выводили среднее арифметическое по каждому бренду.

Что в итоге

Балльная оценка результатов показывает, что разброс между лучшими и худшими стеклоочистителями составил примерно 60%. Чем дороже щетки, тем они качественнее – зависимость почти прямая. Лучшими оказались три самых дорогих щетки: Airline Premium, Bosch Aero Eco и Valeo First, набравшие по 23 балла из 30 возможных. Правда, если для марок Bosch и Valeo эти модели – начального уровня, то Airline Premium – топовый и самый дорогой бескаркасный ­дворник в линейке фирмы.

Алексей Тарасов, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО "Талис"»:

— Достойно прошли все этапы испытаний только образцы щеток Airline, Bosch и Valeo.

Остальные, в основном, плохо чистят стекло в мороз и неважно переносят воздействие изопропиловой омывающей жидкости.

Но есть и те, кто быстро стареет под воздействием озона, а также ухудшает качество очистки после любого этапа испытаний.

Меняйте дворники регулярно – например, раз в год или при каждом ТО.

Если стекло сильно исцарапано, то видимость будет неважной, даже если щетки новые. Такое стекло надо хотя бы отшлифовать, а лучше – поменять.