Названы китайские кроссоверы, которым чаще всего ремонтируют тормоза

Fit Service перечислил пять китайских кроссовера которым часто ремонтируют тормоза. В список вошли автомобили Chery, Haval, Geely, Lifan и Changan, собственники которых в 2025 году чаще других владельцев китайских автомобилей обращались по вопросам ремонта тормозной системы на станциях техобслуживания. Об этом журналу Motor рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

© Motor.ru

«Владельцы Chery в прошедшем году чаще других обращались с проблемами мягкой педали, удлиненного тормозного пути, перегрева и биения дисков, — рассказал Родионов. — Владельцы Haval жаловались на низкую устойчивость тормозов к перегреву. Собственники Geely заезжали с проблемой ускоренного износа дисков и заменой колодок, а Changan — с жалобами на скрипы, вибрации при торможении и необходимость ранней замены колодок и дисков».

Согласно данным аналитиков компании, в 2025 году за ремонтом тормозов чаще других обращались владельцы Geely Coolray, Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro Max (включая другие модификации семейства), Lifan X60 и Geely Atlas, отметил собеседник.

Частота обращений в автосервис для ремонта тормозов у обладателей этих автомобилей зависит от двух факторов: стремительного роста парка китайских машин в России и специфики условий эксплуатации. Суровый климат и постоянные дорожные заторы вынуждают водителей часто прибегать к экстренному торможению, сказал Родионов.

Ко всему прочему, многие автовладельцы, пытаясь сэкономить, устанавливают недорогие и не всегда качественные колодки и диски, что закономерно снижает ресурс всей тормозной системы, добавил он.

Ранее россиянам рассказали, почему не заводится двигатель в мороз.