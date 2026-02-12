Стоит ли вкладывать деньги в ремонт старых машин

Россиянам объяснили, стоит ли ремонтировать старые машины. Российский автопарк стремительно стареет, а цены на новые автомобили становятся буквально неподъёмными для большинства граждан. В результате многие водители решают не продавать свою технику, а более внимательно следить за её состоянием, тщательно ухаживать и ремонтировать. Эксперты компании Brannor в беседе с Quto.ru объяснили, насколько такая стратегия может быть выигрышной в нынешней ситуации.

© Quto.ru

«Вкладываться в ремонт стареющей техники стоит только после полной диагностики, если пробег не превышает 200–250 тыс. км и затраты ниже 30–40% рыночной цены авто — иначе выгоднее новое», — отметили эксперты.

Уточняется, что до конца года цены на запчасти и услуги автосервисов могут вырасти на 10-15%. Так что своевременное приобретение новой машины в перспективе может минимизировать траты на обслуживание.

Помимо этого, в компании ожидают смены трендов на рынке автозапчастей. В частности, покупатели станут больше интересоваться не ценой, а качеством деталей, которые будут установлены на их машины.

Ранее эксперт Ковалев рассказал, есть ли в Китае машины-миллионники. Средний возраст автомобилей на территории России продолжает увеличиваться. На этом фоне россияне всё чаще интересуются ресурсом автомобилей из Поднебесной. Теперь же стало известно, существуют ли в Китае автомобили, способные проехать до миллиона километров.