Какие гражданские "спорткары" можно купить в РФ с бюджетом 1 млн рублей

Какие гражданские "спорткары" можно купить в России с бюджетом 1 млн рублей. Вместо нового отечественного автомобиля стоимостью 1 млн рублей на вторичном рынке можно найти настоящие народные «спорткары», со всеми допущениями, конечно. Зато это будут машины с бодрой динамикой разгона, отточенной управляемостью и яркой внешностью. Редакция журнала Motor составила список из пяти самых достойных претендентов на звание «зажигалка за миллион».

© Motor.ru

Мы постарались сделать подборку не совсем стандартной: о существовании Mitsubishi Lancer Evolution, Ford Focus ST или Subaru Impreza WRX STi знают многие, а вот турбированный Mitsubishi Outlander, мощный Renault Clio RS или «базовый» Subaru Impreza WRX — эти машины куда менее известны. А ведь именно эти автомобили можно найти на вторичке в хорошем «сохране» и за адекватную цену.

Mitsubishi Outlander Turbo (2002−2009): от 950 тыс. рублей

В первом поколении кроссовера Mitsubishi Outlander есть турбоверсия, для которой трансмиссией и мотором поделился знаменитый Lancer Evolution. Чтобы найти именно этот вариант на электронных досках объявлений, нужно задать мощность «свыше 200 л.с.», так как двухлитровая турбочетвёрка выдаёт 202 л.с.

Фанаты честного полного привода должны оценить классическую — с дифференциалом между осями — систему полного привода, дополненную вискомуфтой. Правда, при городской эксплуатации очевидным минусом будет механическая коробка передач — на эту версию «автомат» не ставился вовсе.

© Subaru

Subaru Impreza WRX (2007−2014 г. в.): от 850 тыс. рублей

Большинство обывателей знают, что Subaru выпускала бескомпромиссную WRX STi, которая фактически без подготовки могла выезжать на раллийные гонки (из допоборудования требовался только каркас безопасности). Так вот, WRX — это, выражаясь бытовым языком, младшая сестра «стихи».

В любом случае, даже WRX предлагает много интересных доработок по сравнению со стандартной «Импрезой». Так, оппозитный двигатель развивает 235, а с 2010 года — 260 сил. Плюс приятными бонусами будут самоблокирующийся межосевой дифференциал, радикально переработанная подвеска и мощные тормоза.

© Ford

Ford Kuga (2008−2013): от 800 тыс. рублей

Ford Kuga поначалу кажется лишним: как семейный кроссовер может быть спортивным? Между тем, может. У него есть версия мощностью 202 л.с., под капотом которой стоит пятицилиндровый турбомотор Volvo объёмом 2,5 — тот самый, что уста­навливался на хот-хэтч Ford Focus ST.

В системе полного привода задействована муфта Haldex четвёртого поколения, поэтому Kuga может неплохо скользить боком. А вот подвеска мягковата, что объяснимо: у всех модификаций одинаковые настройки шасси. Впрочем, даже спокойные настройки подвески не отменяют важного факта: разгон до 100 км/ч занимает 8,2 с.

© Renault

Renault Clio RS (2006−2012): от 700 тыс. рублей

В нашем бюджете также находится хетчбэк Renault Clio RS третьего поколения. На продажу таких машин выставлено мало, но они есть. Базовые версии оснащаются 200-сильным турбомотором 1.6 и шестиступенчатым преселективным «роботом», притом часть экземпляров оснащена заказной подвеской Cup — она жёстче стандартной.

Версия Trophy отличается двигателем с отдачей в 220 л.с., ещё более зажатой подвеской и уменьшенным дорожным просветом. Впрочем, такой хетчбэк будет лишь немногим быстрее базовой «эрэски»: разгон до 100 км/ч занимает 6,6 вместо 6,7 с, а максимальная скорость — 235 против 230 км/ч.

© Skoda

Skoda Fabia RS (2010−2014): от 900 тыс. рублей

Моторчик «горячей» Skoda Fabia имеет всего 1,4 литра рабочего объёма, но благодаря механическому и турбированному нагнетателям развивает 180 л.с. 7-ступенчатый преселективный работ перенастроен под динамичную езду, тормоза усилены, а система стабилизации обучена имитировать блокировку дифференциала, привод — только передний.

Компания Skoda продвигает маркетинговую философию Simply Clever, которая подразумевает, чтобы повседневная эксплуатация даже спортивной машины должна быть максимально удобной. Поэтому «горячий» хетчбэк радует приятными мелочами: под подушками передних сидений имеются бардачки, а жёсткую полку багажника можно установить на нужной высоте.

Таким образом, даже с бюджетом в 1 млн рублей можно найти на вторичном рынке автомобиль с характером и мощностью свыше 200 л.с. Главное — внимательно проверять техническое состояние и историю обслуживания выбранного экземпляра. Какая из этих «зажигалок» нравится вам больше всего?