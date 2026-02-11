Покупка дешевых авто в регионах: в чем подвох и какие риски

В сети появилась новость о том, что россияне начали массово ездить за новыми «Ладами» в Тольятти — туда, где эти автомобили производят. Якобы так при покупке авто получится сэкономить. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и выяснила, так ли это.

Экономия, как утверждают в интернете, может составить от 100 до 200 тысяч рублей. Однако тут есть несколько «но», отмечает автоэксперт частной практики Алексей Селиванов.

— Если мы говорим об официальных дилерах, то, скорее всего, информация об экономии преувеличена, ведь руководством дилеров фиксируется единая цена на автомобиль. Вспомните: «Фольксвагены» собирали в Калужской области, а «Тойоты» — в Санкт-Петербурге. Менялась ли от этого их стоимость в других регионах? Нет. В противном случае против компаний были бы введены санкции, — рассуждает автоэксперт.

Машину у официального дилера можно взять бюджетнее только в случае отказа от какого-либо дополнительного оборудования или услуг. В общем, смысла ехать в Тольятти к официальному дилеру за экономией нет.

Откуда же тогда пошел слух о бюджетной покупке? Тут, как рассказал «Вечерней Москве» Алексей Селиванов, дело может быть в серых дилерах.

— Серые дилеры и правда могут продать вам автомобили дешевле. Но при покупке такой машины вы на самом деле не знаете подводных камней. Как серый дилер получил авто? Что это вообще за машина? Серый дилер, к примеру, может выкупить у оригинального производителя поврежденное (скажем, при транспортировке) авто, покрасить его и предложить вам за более низкую стоимость. Им также могут поставить машины, которые до этого попали в ДТП. Или модели с пробегом, — рассуждает Алексей Селиванов. — В общем, в таком случае никаких гарантий вы не получите. Если что-то случилось с машиной, которую вы купили у официального дилера, вам могут починить ее по гарантии. А вот что касается перекупов.... Это настоящий кот в мешке. Конечно, если серый дилер добросовестный, он сразу скажет вам о всех нюансах машины. Но такое, к сожалению, встречается нечасто.

Как отмечает эксперт, серый дилер — это не всегда физлицо. Иногда встречаются и целые автосалоны, которые пытаются обмануть покупателя.

— Однажды мой товарищ позвонил мне, чтобы сказать, что он почти купил машину в таком автосалоне. Оставалось только подписать бумаги. Я решил приехать и увидел, что в нем находятся самые разные марки автомобилей.... Причем новых! Однако, если дилер официальный, его представительство не даст поставить в салон автомобили других марок! И когда я решил пообщаться с руководством организации, они куда-то разбежались....

А еще иногда покупателей обманывают так: человек звонит в автосалон и спрашивает про конкретную модель (которая, конечно же, продается по низкой цене), его уверяют, что такая и правда есть. А на месте оказывается, что авто внезапно якобы уже купили или оно сломалось.

— И представьте себе, человек едет в другой город (в тот же Тольятти), покупает билеты.... А у дилера самой машины-то и нет! И вот он уже готов взять более дорогую модель, ведь он уже потратил много времени и денег на дорогу.

«Вечерняя Москва» позвонила в несколько салонов города Тольятти, чтобы узнать, правда ли к ним массово едут москвичи и люди из других городов России. Несколько автосалонов не решились общаться с корреспондентом, а вот в одном ответили весьма исчерпывающе: «У нас закупаются только местные. Не можем ничего сказать про гостей из других городов. Возможно, вам стоит обратиться в другой автосалон».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Моржаретто, автоэксперт, член Общественного совета при МВД РФ:

— Приобретение авто в другом городе пользовалось популярностью во времена дефицита, в начале 2000-х. Сейчас такого нет. Кроме того, у «АвтоВАЗа» самая крупная дилерская сеть в стране, с ним не будут конкурировать. Что касается серых дилеров, они в основном продают иномарки. Думаю, эта новость с массовыми покупками «Лады» в Тольятти — бред.

ЛАВОЧКУ ЗАКРЫЛИ

«Вечерней Москве» удалось связаться с москвичом, который действительно ездил за «Ладой» в Тольятти. Так ему удалось сэкономить на покупке авто 200 тысяч рублей. Однако это было в прошлом году. Сергей Федоров отмечает, что тогда он попал на период скидок у автодилера.

— Но эту историю прекратили в середине 2025 года. Перед тем, как я отправился за машиной в Тольятти, мне говорили, что она, возможно, будет стоить дороже, чем в Москве. В общем, мне сильно повезло, — рассказывает Сергей Федоров корреспонденту «Вечерней Москвы».

Герой добавляет, что акция, по которой ему удалось взять машину, сейчас «прикрыта».

— В общем, сейчас, на мой взгляд, смысла ехать в Тольятти нет, — заключил москвич.