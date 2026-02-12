Смогут ли дроны автоматически фиксировать нарушения ПДД

Операторы и производители камер фотовидеофиксации нарушений предложили новый подход. А именно, изменить законодательство так, чтобы дроны также могли выявлять нарушения на дорогах в автоматическом режиме. То есть пролетает дрон над дорогой, фиксирует нарушение, а штраф инспектор ГИБДД выписывает автоматически из кабинета. Не останавливая нарушителя, не оформляя протокол. Как за превышение скорости. Зачем это надо и почему это невозможно, расскажут эксперты.

Итак, пересечение сплошной линии по-прежнему остается одним из наиболее частых нарушений ПДД. Только в Подмосковье в прошлом году зафиксировано более 800 тысяч таких случаев, а в масштабах страны около 15% всех нарушений, выявленных камерами, так или иначе связаны именно с игнорированием требований разметки. Почему же автомобилисты пренебрегают правилами и пересекают "сплошную"?

Если смотреть на статистику, картина не столь однозначна. С одной стороны, число подобных нарушений, к примеру в Московской области, заметно сократилось. За 2025 год требования разметки в регионе нарушали на 40% реже, чем годом ранее, сплошную линию пересекли 617 тысяч раз - на 21% меньше, чем в 2024 году. А выездов на встречную полосу стало меньше сразу на 31%. Причина снижения достаточно прагматична: водители начали осознавать не только угрозу столкновения, но и реальные возможности комплексов фотовидеофиксации.

Но остается огромное количество участков неохваченных ни камерами, ни дежурством сотрудников ГИБДД. Стационарные комплексы охватывают лишь определенный участок дороги, после чего, по сути, возникает "зона безнадзорности", где число нарушений, а вместе с ним и аварийность возрастает.

Количество комплексов не во всех российских регионах достаточное. Это подтверждается масштабным наращиванием их количества во многих субъектах. И Подмосковье не исключение. Планы по установке еще 300 новых комплексов выглядят оправданной мерой. С января по ноябрь 2025 года в Московской области произошло 1431 ДТП, связанное с выездом на встречную полосу. К слову, ещё 1300 комплексов в Подмосковье планируют заменить на современные по причине технического устаревания существующих.

Поэтому Ассоциация ОКО, которая объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений, предлагает для более устойчивого снижения аварийности использование беспилотных летательных аппаратов которые в качестве средств фотовидеофиксации пока не закреплено в законе. Для того чтобы сделать процесс фиксации нарушений полностью автоматическим, необходимо внести изменения в действующее законодательство - для начала признать БПЛА мобильными комплексами, имеющими функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД, и разрешить их практическое применение. С точки зрения превентивного эффекта именно БПЛА демонстрируют высокую эффективность прежде всего при выявлении выезда на полосу встречного движения, обгонов в неположенном месте и пересечения дорожной разметки. Осознание водителем того, что контроль может осуществляться непрерывно на любом участке маршрута, существенно снижает желание совершить опасный манёвр.

Однако, сейчас использование дронов запрещено практически во всех регионах. ГИБДД их не использует давно. По словам юриста Кирилла Муратова, в текущих условиях, с учетом подавления сигналов, геолокация по месту нахождения автомобиля будет нарушена, а следовательно не определено место совершения правонарушения, что является одним из основных предметом доказывания совершения нарушения. Особенно в регионах, прилегающих к новым российским. А в Московском регионе это зона плотной застройки, которые также нарушают геолокацию. Способ ориентации системы координат, тем более в случае нахождения дрона в зоне действия современных систем антидроновой защиты, могут определить его как находящегося в Новосибирске или - самое распространённое - в Шереметьево.

Но СВО рано или поздно закончится. А тогда возникнут другие правовые проблемы. Как говорит эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман, у нас сейчас законодательно установлены три вида комплексов автоматической видеофиксации: стационарные, передвижные и мобильные. К какому классу отнести дроны? Даже мобильными их назвать нельзя, поскольку не установлены на автомобилях и управляются.

Кроме того в Пленуме №20 Верховного суда четко говорится, что автоматическая фиксация - это когда человек никак не влияет на прибор, который выявляет нарушение. По словам Григория Шухмана, дрон с высоты не может заснять номер машины, выехавшей на встречку. Ему придется спуститься. А организовать это может только оператор. В итоге - ручное управление. И нет автоматической фиксации.

При нынешних погодных условиях, конечно же, снег на проезжей части усложняет визуальное распознавание линий. Для комплексов фотовидеофиксации это не является проблемой - информация о нанесённой разметке заранее заложена в их память, поэтому фактическая видимость линий для камеры не критична, нарушение будет распознано при любом снежном покрове. Однако нельзя игнорировать правовую сторону вопроса. Если водитель пересёк сплошную линию разметки, которая была скрыта под снегом и не могла быть различима, оснований для вынесения штрафа нет. Именно поэтому инициативы по "смягчению" контроля за соблюдением требований разметки в сложных погодных условиях, подобные тем, что недавно направлялись главе МВД от Национального автомобильного союза, находят поддержку у общественности.

"Мы круглосуточно следим за погодными условиями в разных частях Подмосковья. Дорожники убирают снег и обрабатывают региональные дороги против скользкости, а также обеспечивают вывоз снега на места, предназначенные для складирования. Также мы продолжаем работу в горячих точках на территории жилых комплексов, чтобы обеспечить работу общественного транспорта", - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Безопасность на дороге по-прежнему во многом дело рук самих водителей. Камеры и расчищенный асфальт дают лишь половину результата. Остальное зависит от человека за рулем.