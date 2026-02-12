Ремонт или покупка нового авто: что делать, если машина прошла 200 тысяч км

На фоне старения российского автопарка и роста цен на новые машины все больше владельцев выбирают стратегию продления срока службы своих автомобилей. В каких случаях вложения в ремонт могут быть экономически оправданы, объяснили эксперты Quto.

© Российская Газета

По их словам, принимать решение о восстановлении автомобиля стоит только после полной диагностики. Оптимальным считается вариант, когда пробег машины не превышает 200-250 тысяч км, а стоимость ремонта составляет менее 30-40% от ее рыночной цены. В противном случае покупка более нового автомобиля может оказаться выгоднее.

Специалисты также предупреждают о возможном росте цен на запчасти и услуги автосервисов до конца года на 10-15%. В таких условиях своевременная смена автомобиля способна снизить долгосрочные расходы на обслуживание.

Кроме того, эксперты ожидают изменения потребительских предпочтений на рынке автозапчастей - покупатели все чаще будут ориентироваться не на минимальную цену, а на качество комплектующих.

Средний возраст автомобилей в России продолжает увеличиваться. Согласно данным ассоциации "Российские автодилеры", средний возраст машин в стране достиг 17 лет.