Почему таксисты останутся на иномарках еще семь лет

Власти пошли на беспрецедентные уступки самозанятым водителям, работающим в такси, закрепив за ними квоту в 25 % на использование автомобилей, не соответствующих нормам локализации. Однако эксперты предупреждают: дешевые поездки все равно исчезнут, а оставшиеся без работы таксопарки обрушат рынок новым витком ценового шторма. Спасая частников, государство рискует оставить пассажиров без выбора и ударить по отечественному автопрому. Что ждет такси в ближайшем будущем, «ФедералПресс» рассказал автоэксперт Дмитрий Матвеев:

© РИА "ФедералПресс"

Правительство утвердило проект закона, разрешающий частным водителям такси использовать собственные, не соответствующие нормам локализации автомобили.

По этому документу до 1 января 2033 года ежегодно будет выделяться квота на использование таких машин в количестве не менее 25 % от общего числа ТС в региональном реестре, при условии, что эти машины находятся в собственности у водителей минимум полгода.

Сможем ли мы благодаря этой инициативе избежать оттока водителей? Пока неясно. Однако тот факт, что государство поддержало самозанятых, трудящихся в такси на своих машинах, – шаг положительный. Покупка нового авто для многих из них стала бы очень серьезной финансовой нагрузкой, можно сказать недостижимой в нынешних экономических условиях.

Тем не менее важно учесть интересы таксомоторных компаний также. Им грозит дефицит ТС, поскольку:

с приходом теплого сезона потребность клиентов в услугах такси всегда растет, а наряду с ней снижается количество водителей на линии, многие из которых переходят на сезонные работы (где могут заработать больше), а в такси возвращаются только к осени. Эта цикличность ежегодно вызывает рост цен на поездки, и самый высокий рост мы наблюдаем у тарифов «эконом» и «комфорт» в пиковые часы;

часть компаний будет вынуждена прекратить деятельность, и это приведет не только к дефициту транспорта, но и к снижению конкуренции. Оставшиеся игроки рынка смогут легко завышать тарифы, зная, что у пассажиров почти нет других вариантов;

масштабная замена машин в таксопарках вызовет простои и задержки поставок со стороны производителей другим клиентам (частным лицам и предприятиям из других отраслей).

Запрет на эксплуатацию иномарок поспособствует росту производства российских авто, но текущие мощности автозаводов загружены по максимуму. Ускорение цикла выпуска новых машин, к сожалению, скажется на качестве их сборки и вызовет задержки в их поставках, а значит, нас ждет дефицит на авторынке.

В результате увеличение затрат таксопарков неизбежно отразится на ценах на поездки для пассажиров. Помимо закупки новых машин, компаниям придется модернизировать свои мастерские, вложиться в обучение работников. И это далеко не все связанные с модернизацией затраты.

Сегодня отечественные авто значительно повысили свою конкурентоспособность, и на них большой спрос. Некоторые модели можно сравнить по качеству с китайскими аналогами, но их надежность пока еще недостаточна для того, чтобы активно применять их в такси и автопрокате. Поэтому вполне логично, что таксопарки и частные водители все еще отдают предпочтение иномаркам.

Эксплуатация автомобилей в такси и прокате – это максимальные нагрузки, а значит, и требования к технике высокие: надежность, стойкость к износу и небольшие затраты на сервис.

Только такие машины рентабельны и позволяют минимизировать простои. Разумеется, мы, как компания, – за развитие отечественного автопроизводства, и считаем закон о локализации важным, но реализовывать его нужно поэтапно, чтобы отрасль успевала адаптироваться. И нужна поддержка от государства в форме целевых субсидий.