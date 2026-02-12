Сколько стоит восстановить ключ от авто ушедших марок

Операционный директор по сервису компании "Рольф" Никита Архипов рассказал "Российской газете" о том, что после ухода ряда брендов с российского рынка восстановление ключей стало не просто технической задачей, а квестом с юридическими и программными барьерами.

© Российская газета

Сложность восстановления ключа зависит от используемых решений в замке зажигания и защите от копирования. Как правило, водораздел проходит по 2015 году. Все автомобили, выпущенные до этой даты, скорее всего, не вызовут проблем в заказе и программировании ключа. Много аналогов и самих ключей и оборудования. Это может стоить от 35 тысяч рублей вместе с работой.

Автомобили 2015-2021 годов выпуска уже могут потребовать обхода серверов установкой эмуляторов, перепайкой модулей и т.д. Увеличенные трудозатраты влияют на стоимость, но не на результат, ключ будет дошит в блок автомобиля и нормально работать. Уже не любой мастер возьмется и не любой китайский ключ подойдет. Стоимость - от 70 тысяч рублей.

Машины после 2021 года зачастую программируются через сервер, имеют более сложные связки VIN-ключ-сервер. В некоторых случаях недоступен даже заказ ключа на российский VIN, например Mercedes-Benz. Часто создают дубль ключа (машина думает, что ключ один, а физически их делают два) или зашивают ключ в специальный блок, а уже к нему привязывают китайские ключи. Тут уже сложности влияют на все, в том числе - на надежность. Цены легко могут достигать 800 тысяч рублей (рекорд поставил Mercedes-Benz), но в среднем находятся в районе 300 тысяч рублей (BMW, Porsche, Audi, Jaguar, Land Rover).

Сложные электронные барьеры, как правило, присущи премиум-сегменту. В массовых брендах (Volkswagen, Mitsubishi, Hyundai) до сих пор можно обойтись "малой кровью, - отметил эксперт.