Как реанимировать сломанную печку в автомобиле зимой

Зима этого года стала настоящим испытанием для автовладельцев Центральной России. Морозы, доходящие до -30 градусов, заставили многих задуматься о том, как сохранить тепло в салоне. И если с исправным отопителем проблем не возникает, то у тех, у кого он вышел из строя, ситуация становится критической.

Специалисты портала "Автовзгляд" пришли к выводу, что проблема с моторчиком печки актуальна не только для новых китайских машин, но и для проверенных временем моделей. В интернете можно найти множество историй о том, как у людей выходит из строя эта деталь и они оказываются в ледяном салоне.

Но что же делать в подобной ситуации - менять или ремонтировать?

Новая оригинальная деталь стоит дорого, а доступному аналогу не всегда можно доверять.

Однако решение проблемы есть. Более того, их несколько. Во-первых, можно мониторить форумы по конкретной модели автомобиля, чтобы найти подходящий заменитель. Такие варианты существуют, хотя и не в большом количестве. Да, возможно, придется переплатить, но это лучше, чем остаться без машины на долгое время.

Во-вторых, в социальных сетях появилось большое количество предложений по ремонту неисправной детали. Это весьма доступно: в Москве цена на услугу начинается от 900 рублей. Запчасти не очень дорогие, а работу обещают выполнить за 2-3 часа. Подобное решение кажется самым простым и выгодным, позволяя сэкономить нервы и деньги, а главное - тепло в машине.

