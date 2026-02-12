Как подготовить машину к путешествию

«За рулем» дал советы тем, кто не хочет застрять на обочине из-за поломки.

© За рулем

Сильные морозы позади, и можно снова начинать путешествовать по выходным дням и не только. Но зима еще не окончена, поэтому замерзший замок, «умерший» аккумулятор, внезапно закончившаяся «омывайка» – далеко не полный список потенциальных (очень вероятных) дорожных приключений автомобилистов. Причем, что самое обидное, все это обычно случается вечером на загородной трассе, вдалеке от населенных пунктов.

Чтобы конкретно ваше путешествие не превратилось мучение, пробегите глазами наш чек-лист. На все проверки уйдет максимум 15 минут.

Пять вещей, которые стоит сделать с машиной перед поездкой

Нормальная незамерзайка с температурой кристаллизации -30°С стоит от 250 рублей за 5 литров. Ее главный секрет – метанольная основа, которую запретили, чтобы ею не травились маргиналы. Разрешенный изопропиловый спирт имеет резкий запах и замерзает даже на легком морозе, затягивая ветровое стекло наледью, сквозь которую ничего не видно.

Мы уже много раз писали и говорили, что ради безопасности на дороге необходимо снять запрет с метанольных омывающих жидкостей, приводя веские аргументы, но «воз и ныне там». Хорошо хоть за соблюдением запрета продажи метанольных омываек почти не следят, и водители могут купить безопасные жидкости по умеренной цене.

Многие покупают концентрат омывающей жидкости и разводят его в нужной пропорции, но и с этим вариантом тоже не все так однозначно. Вот тут мы протестировали несколько образцов и выяснили, что к чему.

Перед путешествием проверьте уровень незамерзайки в бачке купите одну запасную бутыль в дорогу. Помните, что на трассе зимой и ранней весной стекло пачкается в три раза быстрее, чем в городе.

Посмотрите на край дворника – не начала ли отрываться полоска с рабочей поверхностью от основания дворника. Если процесс пошел, то уже скоро стеклоочиститель перестанет удалять влагу и грязь по краям зоны контакта, а затем станет царапать стекло пластиком.

Зимой резиновые уплотнители примерзают к кузову, и владельцам приходится открывать дверь силой, что рвет уплотнители и портит ручки дверей. Если же уплотнитель прилегает к металлу неплотно, то через него в салон машины проникают шум и пыль.

Эти проблемы решаются простым смазыванием уплотнителей силиконовой смазкой, которая стоит около 200 рублей. Одного нанесения хватит на все путешествие и даже дольше. Также уплотнители можно натереть обычным глицерином из аптеки. Это работает не хуже профессиональной автохимии и стоит копейки.

Давление в шинах зависит от температуры на улице и от манеры езды. Например, с наступлением морозов давление в шинах падает примерно на 0,1 бара на каждые 10 градусов похолодания. Это заметная потеря – недокачанные шины хуже держат дорогу, тормозной путь увеличивается и растет расход топлива.

Проверьте давление манометром и подкачайте до рекомендованных производителем значений. Они указаны на стойке водительской двери или в руководстве по эксплуатации.

Давление часто рекомендуют измерять на «холодных» шинах. Но это не значит, что его нельзя проверить, заехав на АЗС. Наоборот: вы увидите, какое давление держится в разогретых шинах – в «боевых» условиях.

Зимой аккумулятор теряет часть своей мощности из‑за замедления химических реакций внутри батареи по причине морозов, а двигатель и стартер при холодном пуске требуют намного большего тока из-за густого масла и низких температур. Если батарее больше 3-4 лет, она может подвести в самый неподходящий момент.

Откройте капот и осмотрите клеммы аккумулятора. Белый или зеленоватый налет означает окисление: из-за него пропадает контакт. Очистите клеммы мелкой наждачкой или металлической щеткой, после чего плотно затяните. Обработайте клеммы WD-40 или специальной смазкой для клемм – это защитит их от повторного окисления.

Если машина заводится с трудом или батарее больше 5 лет, лучше ее заменить. Новый аккумулятор стоит недешево, но эвакуатор стоит еще дороже, и покупать аккумулятор все равно придется.

В пустом баке при перепадах температур образуется конденсат – водяной пар оседает на его стенках и превращается в воду. Эта вода опускается на дно (она тяжелее бензина) и при сильном морозе может вывести из строя топливную систему.

Держите бак хотя бы наполовину полным, а перед дальней поездкой заправляйтесь под горлышко.

Мойка автомобиля в мороз опасна примерзанием уплотнителей дверей, замерзанием замков и прочими неприятностями. После мойки насухо протирайте все резинки дверей, замки и лючок бензобака, а затем хорошо бы покататься по делам, чтобы все точно просохло.

Поздней зимой и ранней весной во время оттепелей стояночный тормоз может примерзнуть. Влага попадает внутрь троса ручника, и при замерзании трос «закусывает» – он не возвращается в исходное положение. В результате вы рискуете повредить механизм.

На ровной площадке ручник не нужен. Если у вас механическая коробка — оставьте машину на первой передаче. Если у вас автомат, режима «P» будет достаточно.

Другое дело – стоянка на уклоне. Здесь без ручника или противооткатных упоров не обойтись – безопасность превыше всего. После стоянки в этом случае трогайтесь с места как можно плавнее.

15 минут на проверку, и ваше путешествие пройдет без приключений по вине автомобиля. Отдыхайте там, где планировали, а не где придется.