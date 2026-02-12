Как накажут за неузаконенный тюнинг автомобиля в 2026 году

Motor перечислил 8 видов тюнинга, за который грозит наказание в 2026 году. В России действуют строгие правила в отношении тюнинга. Незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля не только карается штрафом, но и может привести к лишению автомобиля государственной регистрации. О том, какой тюнинг автомобиля в 2026 году является незаконным, и как за него наказывают — в материале Motor.

Все автомобили, эксплуатирующиеся в России, должны соответствовать требованиям безопасности, отраженным в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Документ был принят в 2011 году, его действие распространяется на государства, входящие в Таможенный союз — Россию, Белоруссию, Армению, Киргизию и Казахстан. Для того, чтобы внести изменения в техрегламент, также необходимо консенсусное решение стран-участниц.

Что считается тюнингом и как его регистрировать

Согласно техрегламенту, внесение изменений в конструкцию транспортного средства — «исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения».

Автоюрист Сергей Смирнов пояснил Motor, что в России перечень доработок, автомобиля, для которых регистрация не требуется, крайне ограничен. При этом привлечение водителей к ответственности за неузаконенный тюнинг ведется по отлаженной схеме.

«В целом все, что касается ходовой части, тормозов, оптики — любые изменения, которые не предусмотрены изготовителем, во-первых, подлежат одобрению с точки зрения безопасности специальными лабораториями. Во-вторых, внесение изменений в конструкцию подлежит регистрации», — отметил Смирнов в беседе с Motor.

Тюнинговать автомобиль без регистрации внесения изменений в конструкцию можно теми деталями, которые предусмотрены заводом-изготовителем для автомобиля той же модели, но, например, другой комплектации, добавил он.

При этом нужно регистрировать установку двигателя другого объема и мощности, внедрение нештатных силовых бамперов, световых приборов, занижение или лифт подвески, а также всевозможные элементы обвеса, расширители колесных арок и другое оборудование, меняющее габариты и аэродинамику автомобиля.

Как оформить тюнинг

Чтобы тюнинговать автомобиль по правилам в России, его владелец должен пройти шесть этапов: получить заключение предварительной технической экспертизы в аккредитованной лаборатории, затем — разрешение в ГИБДД на внесение изменений в конструкцию. Третий этап — непосредственно сами работы, после которых автомобиль снова направляется в лабораторию на проверку безопасности и проходит техосмотр. Затем через «Госуслуги» в ГИБДД заказывается свидетельство о соответствии, и на заключительном, шестом этапе нужно приехать в ГИБДД на осмотр. После этого в документы машины вносятся особые отметки о проведенном тюнинге.

Как наказывают за неоформленный тюнинг

За незаконный тюнинг в России наказывают по статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Штраф по пункту 1 этой статьи — всего 500 рублей, но вместе с ним инспектор ДПС скорее всего выпишет предписание на устранение выявленных нарушений в котором укажет, в какой срок следует привести автомобиль в исходное состояние. Лишение прав можно получить, если установить в передней части автомобиля световые приборы красного цвета или нелегальные спецсигналы.

По этой статье наказывают и за чрезмерную тонировку. Согласно ГОСТ 33 997−2016, светопропускание лобового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Инспекторы ГИБДД могут проверить этот параметр прямо на дороге сертифицированным прибором. В случае, если водитель не готов снять тонировочную пленку на месте, ему также выписывается предписание на устранение неисправности.

По словам юриста Сергея Смирнова, если автомобиль не будет предоставлен в ГИБДД на осмотр в установленный предписанием срок, его регистрация будет аннулирована. При этом срок устранения неисправности не регламентирован, он отдан на усмотрение должностного лица.

«Предписание — это требование об устранении причин, способствующих административному правонарушению. Устранив неисправности, владелец обязан предоставить транспортное средство тому должностному лицу, которое это предписание выдало. Если этого не будет сделано в установленный в предписании срок, должностное лицо может начать процедуру аннулирования регистрации ТС», — уточнил Смирнов в беседе с Motor.

Процедуру упростить трудно, инспекторы ловят редко

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин полагает, что в России следует упростить установку на автомобили сертифицированного дополнительного оборудования, но более строго и активно наказывать за использование нештатного света и выхлопных систем.

«Госавтоинспекция де-факто не контролирует тюнинг, штраф по статье 12.5.1 КоАП сейчас не выписывается или выписывается крайне редко. Этим широко пользуются люди с установленным нештатным светом и изменениями, внесенными в конструкцию выхлопной системы. Хотя изменение выхлопа прямо запрещено техрегламентом, там четко это написано», — отметил Шапарин в беседе с Motor.

Если нештатные компоненты сертифицированы и предназначены для установки на автомобиль той или иной модели, нужно вводить упрощенную процедуру для их легализации, считает вице-президент НАС. При этом самым распространенным тюнингом автомобилей в России является установка газобаллонного оборудования, добавляет он.