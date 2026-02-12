Названы детали авто, которые чаще всего воровали в 2025 году

Спросом у преступников пользуются чаще всего детали автомобилей, которые можно быстро и легко снять, а также дорогостоящая электроника.

Как сообщает Autonews, российские страховые компании озвучили статистику краж деталей за прошлый год. По данным «ВСК», чаще всего с машин россиян снимали дорогостоящие электронные блоки. Популярностью пользовались и детали, которые можно украсть быстро: аккумулятор, зеркала и колеса.

По данным «Зетта Страхование», чаще всего в прошлом году их клиенты лишались фар и колес. Похожую статистику озвучили и в «Ренессанс Страхование», добавив к списку дворники.

В общий антирейтинг вошли кража дополнительного оборудования внутри салона (магнитола, акустика и пр.) — 18,2% без порчи авто и 9,1% с повреждением стекол, кража конструктивных элементов автомобиля (дворники, зеркала, фары и пр.) — 36%.

Как сообщал «ГлагоL», ранее страховщики назвали топ самых угоняемых машин за 2025 год: его возглавили Lada Niva, а также марки JAC и Nissan. Эти модели чаще всего идут на запчасти, а премиальные внедорожники продаются целиком.