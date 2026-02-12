Вторичный авторынок ждет рост: что будет с ценами на б/у машины в 2026

Эксперты «Автостат» и FRESH дали прогноз по рынку авто с пробегом на 2026 год.

© За рулем

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков считает, что вторичный рынок легковых машин в 2026 году может вырасти на 4-7%. Свой прогноз он озвучил перед форумом «ForAuto – 2026», который пройдёт в Москве 26 февраля.

По его мнению, всё упирается в два ключевых фактора: ключевую ставку ЦБ и курс рубля. Самый явный рост рынка случится, если ставка начнет снижаться, а национальная валюта при этом ослабнет. Немалую роль, кстати, сыграет и то, как рынок б/у машин наводнят китайские марки. У них есть свои плюсы: доступная цена, официальные дилеры и неплохая комплектация.

Виктор Пушкарев, заместитель начальника аналитического отдела «Автостат», тоже полагает, что спрос на подержанные авто в следующем году останется стабильным. Объемы продаж, скорее всего, будут близки к показателям 2025-го.

Ограниченный выбор новых машин, по его словам, продолжит поддерживать рынок б/у – ведь спрос не получится закрыть только российскими и китайскими новинками. Ассортимент и ценовой диапазон подержанных автомобилей, которые активно пополняются за счёт импорта, по-прежнему будут привлекать покупателей широким выбором. Правда, есть и риски: резкий скачок валютных курсов или новые государственные ограничения на импорт машин могут потянуть рынок вниз.

Генеральный директор маркетплейса FRESH Юрий Чистов ожидает, что продажи машин с пробегом в 2026-м останутся на уровне прошлого года или подрастут максимум на 5%. Оптимистичный сценарий предполагает объем до 6,5 млн штук. Среди драйверов он выделяет повышение утилизационного сбора, из-за которого новые автомобили с большим объемом двигателя станут менее доступными. Это, в свою очередь, подстегнет спрос на вторичке. На динамику также повлияют изменения в налоговой политике и банковском кредитовании – например, ограничения по лизингу для физлиц делают покупку б/у машины менее выгодной.

А вот коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский настроен более оптимистично. Его компания прогнозирует рост вторичного рынка на 8-10% в следующем году. Причина – в серьезном увеличении утильсбора и росте цен на новые автомобили, что заставит больше клиентов обратить внимание на машины с пробегом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.