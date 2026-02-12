Когда дрифт на дороге обернется реальным сроком

Дрифт на дорогах: юрист предупредила о штрафе до 300 тысяч и реальном сроке. Согласно разъяснениям специалиста, дрифт на дорогах общего пользования подпадает под уголовную статью.

«Водителю грозит до 2 лет лишения свободы или штраф 300 тыс. рублей, если во время дрифта на дороге по его вине оказались в опасности или пострадали другие водители, а также пешеходы», — сообщила юрист Екатерина Нечаева, добавив, что также за помеху для других автомобилей может грозить административный штраф до 10 тыс. рублей.

Юрист добавила, что помимо уголовной ответственности дрифтера могут наказать и по административным статьям. Например, если во время маневра автомобиль выехал на встречную полосу, водителю грозит штраф до 7,5 тысячи рублей или лишение прав.

А дрифт на пешеходном переходе Нечаева назвала отдельным нарушением: за непредоставление преимущества людям придется заплатить до 2,5 тысячи рублей.

