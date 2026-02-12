Когда автомойка может испортить вашу машину

Эксперты Tarantas: когда визит на автомойку лучше отложить

Регулярный уход за автомобилем – это не просто вопрос эстетики, а реальная защита кузова от агрессивного воздействия среды.

Пыль, дорожные реагенты, соли и ультрафиолет постепенно разрушают лакокрасочный слой, а если грязь надолго остается на поверхности, она буквально въедается в ЛКП и ускоряет коррозию. Кстати, чистый кузов напрямую влияет на стоимость машины при продаже, делая ее более привлекательной для покупателей.

После зимнего сезона особенно важно тщательно промыть не только сам кузов, но и труднодоступные места вроде колесных арок или днища. Подкапотное пространство тоже требует внимания, правда, эту работу лучше поручить специалистам.

Однако бывают моменты, когда поход на мойку стоит отложить, чтобы не навредить. В сильный мороз вода, попавшая в микротрещины лака, уплотнители дверей или замки, замерзает и расширяется, что ведет к дальнейшим повреждениям. Если уж помыть машину необходимо, ее потом нужно полностью высушить в теплом боксе.

В дождливую погоду или слякоть смысл процедуры теряется почти мгновенно – уже через несколько километров кузов снова покроется грязью. В такие дни разумнее просто протереть фары и стекла. То же самое касается и предстоящей дальней поездки: куда логичнее вымыть автомобиль уже по прибытии, ведь трасса быстро сведет все усилия на нет.

Автоматическая мойка, конечно, экономит время и подходит для быстрого освежения. Проблема в том, что жесткие вращающиеся щетки часто оставляют на лаке микроповреждения, которые со временем становятся заметнее.

Ручная мойка или профессиональный детейлинг – вариант более бережный, хоть и дороже. Здесь используют мягкие материалы, специальные шампуни и защитные составы, которые помогают надолго сохранить блеск и целостность покрытия. Вообще, при выборе метода стоит учитывать и сезон – зимой, например, нужна особая осторожность.

Итог прост: регулярный уход за кузовом дает очевидные плюсы, но требует здравого смысла. Мыть машину, в среднем, рекомендуется раз в одну-две недели, а зимой, после контакта с реагентами, – чаще. Главное – делать это с умом, используя качественные средства и избегая ситуаций, когда вода может превратиться из помощника во врага.

