Роспотребнадзор напомнил о правах потребителей при ремонте машин в сервисе

Роспотребнадзор напоминает автовладельцам о ключевых правах при обращении в автосервисы. Передача автомобиля после ремонта должна сопровождаться обязательной проверкой, а любые нарушения дают потребителю право требовать перерасчета или устранения недостатков. Об этом напоминает пресс-служба ведомства.

При получении машины после ремонта в автосервисе потребителю рекомендуется лично с участием исполнителя осмотреть автомобиль, оценить комплектность, техническое состояние и качество выполненных работ. Если обнаружены недостатки, их необходимо сразу зафиксировать в приемо-сдаточном акте.

Скрытые дефекты, выявленные после приемки, также должны быть оформлены - о них следует письменно уведомить исполнителя.

При обнаружении недостатков владелец вправе требовать безвозмездного устранения дефектов, уменьшения стоимости работ и повторного выполнения услуги, возмещения расходов на самостоятельный ремонт или услуги третьих лиц.

Если услуга выполняется в присутствии клиента (мойка, диагностика, шиномонтаж), допускается оформление через квитанцию, талон или чек.

При передаче машины на длительный срок обязательно оформляются договор; приемо-сдаточный акт с описанием комплектности, видимых повреждений и дефектов; отдельная фиксация запчастей и материалов, предоставленных владельцем (с указанием наименования, описания и цены). Любые дополнительные услуги могут оказываться только на основании оформленного договора.

При нарушении прав первым шагом должно стать обращение с претензией непосредственно к исполнителю. Если ответа нет или проблема не решена, граждане вправе подать жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора.