Кто имеет преимущество, когда автомобиль двигается задним ходом

Кто имеет преимущество на дороге? Особенно в ситуации, когда автомобиль двигается задним ходом, да еще по главной дороге. Кому кого пропускать? С этим вопросом пришлось разбираться Четвертому кассационному суду. До него почему-то никто решить эту задачку не смог. В итоге дело перевернулось с ног на голову и вся история вышла задом наперед. А теперь - детали.

© Российская Газета

Итак, как указано в постановлении о нарушении, вынесенном сотрудником ГИБДД, некий водитель Ленский двигался по второстепенной дороге и, выезжая на перекресток, совершил аварию. Он не уступил путь машине, которая двигалась по главной дороге. Хотя перед выездом на перекресток стоял знак "Уступить дорогу". За это Ленскому назначили штраф в тысячу рублей. Казалось бы, все справедливо. Если бы не одно "но". Пострадавший в ДТП действительно двигался по главной дороге. Но - задним ходом.

Ленский, конечно, попытался оспорить это решение в судах, ведь он, как виновник ДТП, должен был оплатить не только штраф, но и ремонт пострадавшей машины. Однако ни один из судов к его доводам не прислушался. И только кассационный суд обратил внимание на то, как случилась авария на перекрестке. А именно на то самое "но". Ни один суд, и даже инспектор ГИБДД, не придали значения тому факту, что якобы пострадавший водитель двигался по главной дороге задним ходом в противоположном направлении.

И кассационный суд не согласился с принятыми коллегами решениями. Он напомнил, что установление виновности предполагает доказывание вины лица в совершении противоправного действия. Вмененное нарушение заключается в невыполнении требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. И вот за слово "преимущественное" кассационный суд и зацепился.

Он напомнил, что по Правилам движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц. А согласно положениям Венской конвенции о безопасности дорожного движения, водитель, который намерен выполнить разворот или дать задний ход, должен убедиться в том, что он может выполнить этот маневр, не подвергая опасности других пользователей дороги и не мешая им.

Вопрос о наличии преимущественного права проезда нижестоящие суды вовсе не рассматривали. Поэтому все ранее вынесенные решения отменены, а дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции.

Странно, конечно, но кассационный суд не вспомнил еще и о том, что Правилами вообще запрещено движение задним ходом на перекрестках. А согласно решению Пленума Верховного суда №20 от 2019 года тот, кто нарушает правила на дороге, вообще никаких преимуществ не имеет. Например, если едет по обочине, или на запрещающий сигнал светофора, или навстречу потоку по дороге с односторонним движением.

Кстати, если водитель едет задним ходом по дороге с односторонним движением, то это тоже наказывается как за движение по встречной полосе. А именно - штрафом 7,5 тысячи рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. Но только в том случае, если такой двигавшийся задним ходом водитель въехал под "кирпич". Пока он до него не доедет, привлекать его к ответственности нельзя.

Кстати, движение задним ходом считается самым опасным маневром. И, как правило, в любой аварии виновником признается тот, кто двигался именно таким образом. Даже если он сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Потому что не обеспечил безопасность.