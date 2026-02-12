Автоэксперт разъяснил, что делать с затёртыми госномерами

Руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал в беседе с RT, что делать, если после зимы стёрлись символы на госномерах.

«Прежде всего, нельзя доводить до того, чтобы цифра или буква — любой символ на номере — была стёрта практически полностью. Если водитель это допустил, его могут привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 12.2 КоАП России», — предупредил он.

Санкция — либо штраф 5 тыс. рублей, либо лишение права управления на срок от одного до трёх месяцев, пояснил Шкуматов.

«Парадокс в том, что по той же самой статье накажут и в случае, если водитель решит «подправить» номер самостоятельно — например, дорисует маркером фон у цифры или буквы. Такой номер будет считаться видоизменённым, и любой инспектор при проверке составит протокол. Наказание будет таким же», — заметил он.

По его словам, единственный законный способ решить проблему — заменить пластину номерного знака, обратившись в специализированную компанию, которая занимается их изготовлением.

«Таких компаний достаточно много. Даже если человек живёт в небольшом населённом пункте, пластину можно заказать через сайты объявлений с доставкой. Сейчас стоимость одной пластины — до 1 тыс. рублей, а часто и дешевле. И это единственный вариант, который не повлечёт никаких правовых последствий», — поделился он.

Никакой самодеятельности с номерными знаками допускать нельзя, уточнил автоэксперт.

«Если стёрлась цифра или буква, знак считается негодным и подлежит замене на новый, аналогичный. Такая обязанность прямо предусмотрена правилами дорожного движения. Других законных альтернатив здесь просто нет», — подытожил он.

