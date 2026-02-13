Автоэксперты назвали ошибку, которая грозит дорогим ремонтом двигателя

В исправном автомобиле выхлоп должен быть практически бесцветный.

Из выхлопной трубы автомобиля может быть заметен лишь легкий пар в морозную погоду.

Но если повалил густой черный дым, значит, топливо перестало сгорать, как положено.

Образуется переобогащенная смесь - топлива в цилиндрах больше, чем воздуха, а несгоревшие остатки вылетают в трубу вместе с сажей, предупреждают эксперты Pravda.Ru.

Чаще всего проблема кроется в мелочах, которые водители привыкли не замечать.

У бензиновых моторов виновниками могут быть неисправные форсунки, лямбда-зонд, система зажигания или забитый воздушный фильтр. Дизели страдают от плохой компрессии, проблем с турбиной и чувствительности к качеству солярки – бывает, достаточно один раз залить топливо на сомнительной заправке, и мотор начинает коптить.

Короткие вспышки черноты на дизеле иногда случаются при самоочистке сажевого фильтра, это нормально. Но когда дым становится постоянным спутником поездок, счет идет на дни. Забитый катализатор или фильтр создают пробку на пути газов, двигатель работает на износ, а расход топлива ползет вверх.

Некоторые автовладельцы решают проблему радикально – вырезают катализатор или сажевый фильтр. Да, это дает прибавку мощности, но неизбежны проблемы с техосмотром и продажей.

Серьезный ремонт чаще всего наступает не из-за самой поломки, а из-за того, что водитель слишком долго затягивал с заездом на сервис в надежде, что «само пройдет».