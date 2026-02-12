Эксперт рассказал, исчезнут ли немецкие автомобили с российского рынка

Бизнес-эксперт Владимир Моженков в разговоре с Рамблером прокомментировал решение крупнейших автопроизводителей Германии - Mercedes, BMW и Volkswagen - усилить контроль за поставками их автомобилей в Россию, а также ответил на вопрос о том, исчезнут ли немецкие машины с российского рынка.

Согласно данным агентства Reuters, ранее немецкие автогиганты запретили Китаю ввозить их машины в Россию. В частности, руководство компании BMW поручило своему розничному сегменту в Китае «категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию» и жестко пресекать подобные попытки.

С одной стороны, в решении немецких автопроизводителей присутствует человеческий фактор. Ведь европейские политики-идиоты буквально выкручивают руки всем крупным компаниям, и те со слезами на глазах пытаются соблюдать связанные с Россией ограничения, чтобы не попасть под санкции. С другой стороны, существуют автодилеры, которые работают на получение прибыли. И когда они видят коммерческий интерес, то всеми способами стараются обойти различные запреты. И, поверьте, предприниматели находят такие лазейки, которые позволяют им это делать. Поэтому все запреты мы обойдем. Тут существуют разные каналы. И если китайские товарищи вдруг откажутся от поставок, то немецкие машины будут привозить в РФ из США, Кореи и ряда других государств через третьи страны. Владимир Моженков Бизнес-эксперт, основатель и генеральный директор Mozhenkov Progress Consulting

В 2025 году BMW стала одним из лидеров на российском рынке премиум-автомобилей, несмотря на отсутствие официальных поставок в страну, отметил эксперт.

«Новые запреты могут усложнить логистику, и тогда немецкие машины станут для россиян несколько дороже. Но те люди, которые привыкли ездить на премиальных BMW, все равно готовы переплачивать и при этом привозить свои любимые машины», - отметил специалист.

