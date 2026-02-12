Автоэксперт Архипов рассказал, как восстановить ключ от машин ушедших марок

Автоэксперт Никита Архипов сообщил, что восстановление ключей для автомобилей ушедших брендов превратилось в сложный процесс. Основной фактор — год выпуска машины: чем новее авто, тем выше вероятность проблем с серверами и программированием.

«Машины после 2021 года зачастую программируются через сервер, имеют более сложные связки VIN-ключ-сервер. В некоторых случаях недоступен даже заказ ключа на российский VIN», — отметил Архипов в беседе с RG.RU.

По словам эксперта, автомобили до 2015 года проблем не вызывают.

