Названы типичные проблемы седана Kaiyi

«Лента.ру» изучила отзывы владельцев седана Kaiyi E5 на портале Auto.ru и выяснила проблемы, которые их раздражают в автомобиле.

© Lenta.ru

Пользователь с ником Черный минивэн рассказал, что в машине практически нет шумоизоляции, а отсутствие подогрева лобового стекла в условиях петербургской зимы превращается в большую проблему. По его словам, в задней камере предусмотрено технологическое отверстие для отвода конденсата, однако именно сквозь него внутрь попадает вода. Один раз устройство вышло из строя, и его заменили по гарантии в течение недели. После этого при каждой мойке мужчина вынужден заклеивать камеру малярным скотчем.

Водитель отметил, что элементы подвески отличаются непредсказуемостью. За полтора года он поменял рулевые наконечники, опоры амортизаторов, ступичный подшипник и стойки стабилизатора. Он добавил, что необходимость постоянных визитов в сервис «надоедает и раздражает».

«Не могу не написать про вариатор. Пока что у меня к нему претензий нет, работает как надо. Но я каждый день боюсь и жду того дня, когда он выйдет из строя. Возможно надо меньше на форумах сидеть», — подытожил Черный минивэн.

Автовладелец Антон рассказал о попытке резко ускориться. Мотор набирал обороты, но скорость увеличивалась вяло. По его ощущениям, это напоминало срабатывание защиты трансмиссии. Звук закрывания дверей, по мнению водителя, выдает в автомобиле бюджетный сегмент.

«За короткое время владения данным автомобилем у меня сформировалось чувство комфорта и удобства при управлении, но не сформировалось чувство надежности», — подметил он.

Пользователь с ником Максимка поделился своими наблюдениями после 80 тысяч километров пробега. За это время масло в коробке передач обновлялось дважды с интервалом в 40 тысяч километров. Были заменены стойки стабилизатора по кругу, рулевые наконечники и два комплекта колодок. Кроме того, перегорел предохранитель плафона в салоне — полгода освещение внутри не работает («лень этим вопросом заняться»). В жару мотор начал перегреваться при работе кондиционера, ситуацию исправила промывка радиатора.

«Машина теперь в пользовании жены, ей нормально, потому что она не разбирается», — признался мужчина.

Автовладелец SdaRKaP за 13 тысяч километров (год с момента покупки) столкнулся с тремя инцидентами — выходом из строя задней камеры, стуком шаровой опоры и неправильной регулировкой водительской двери, которая тяжело закрывалась с самого начала. Основным разочарованием автомобилист назвал вариатор. Он пояснил, что проблема заключается не столько в потенциальном ресурсе агрегата, сколько в алгоритмах работы. Владелец пожаловался на толчки при старте с 20 километров в час и ощутимый «пинок» в момент полной остановки.

«Он тормозной, медленно реагирует на педаль, в эко-режиме буйно реагирует на полную нажатую педаль газа», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen объявили о введении запрета на реализацию своей продукции на территории Российской Федерации.