Названы самые неликвидные европейские кроссоверы с пробегом

Эксперт Зиновьев назвал самые неликвидные 9-летние европейские кроссоверы.

Степень ликвидности на вторичке чаще всего определяют темпами падения цены по ходу роста возраста и пробега. Так, среди кроссоверов вообще наилучшая ликвидность – у Honda CR-V. За 10 лет она теряет 44% той цены, за которую ее покупали. На другой стороне рейтинга – BMW X5, теряющий 75% первоначальной цены за тот же срок.

Этот подход весьма условный, не делает различий между моделями разных поколений и позволяет сравнить только машины конкретного года выпуска.

Другой способ – скрупулезный подсчет, за сколько дней, в среднем, продается та или иная модель.

Очевидно, однако, что скорость продажи прямо зависит от заявленной цены – если дать хорошую скидку, машина улетит за час.

Наконец, возможна статистическая оценка числа машин той или иной модели, одновременно выставленных на продажу, в сравнении с общим объемом проданных. Он тоже не очень точный – по многим моделям нет достоверных данных о количестве продаж, но позволяет получить внятное представление о спросе на ту или иную модель.

Воспользовавшись этой схемой, можно обнаружить удивительные вещи. Например, что самый махровый неликвид на вторичке – это Audi и BMW.

Но сейчас ограничимся популярным сегментом компактных кроссоверов (длина до 4,5 м) в возрасте 8-10 лет. Какие из них пользуются наименьшим спросом?

Три четверти машин на вторичке – с полным приводом. Версии с МКП у нас не предлагали.

Прекрасный автомобиль во всем, кроме двигателей и коробок передач. Дизеля нет, бензиновые турбомоторы 1.4 и 2.0 капризны, особого доверия не вызывают – ни надежностью, ни ресурсом. Роботы DQ250 и DQ500, видимо, тоже. Хотя оба – с «мокрыми» сцеплениями, и к 2015 году их уже излечили от основных болезней.

В принципе, кроссовер служит до пробегов 200-250 тысяч км. Но непонятно, какой ценой – в ремонте и обслуживании Audi может быть дороже Фольксвагена. А с моторами и роботами что-нибудь наверняка придется делать.

Смущает еще и клиренс Audi Q3. Заявленные 170 мм в реальности – 160 мм. Для хэтчбека – неплохо, для кроссовера – мало.

Речь о втором поколении кроссовера, продававшемся с 2015 года. Привод – передний (30% машин) или полный. Клиренс – 180 мм и багажник объемом почти 500 л. Как и Audi Q3, это отлично оснащенная и надежная машина, достойно противостоит коррозии. Как и у Audi Q3, нет убедительного сочетания главных агрегатов.

С трансмиссиями все неплохо: автоматы Aisin служат 250-300 тысяч км до капитального ремонта, робот Getrag – тоже, хотя сцепления при таком пробеге придется менять не меньше двух раз.

Бензиновые турбомоторы 1.5 (три цилиндра) и 2.0, равно как и 2-литровый дизель, переусложнены ради выдающихся характеристик. Они очень термонагруженные (желательна ежегодная промывка радиатора), чрезвычайно требовательны к качеству топлива и рабочих жидкостей, безумно дороги в ремонте.

Потенциальная дороговизна содержания любого BMW отпугивает покупателей. Первых владельцев все устраивало (на фоне трехлетней гарантии), а всех последующих – напрягает.

Запчасти – дорогие, масла нужны только фирменные. А после 100 тысяч км пробега, как ни крути, придется что-нибудь делать и с подвеской.

Это единственный «японец» в нашей подборке. Основная причина низкого интереса к подержанным Джукам – недостаток практичности. Это забавная, но слишком компактная машина с крохотным багажником (по нашим замерам – 180 л). Покупать его только ради клиренса 180 мм? Простите, но у Renault Sandero Stepway дорожный просвет составляет 195 мм, груза он вмещает больше, продается дешевле, и у него гидроавтомат.

Подавляющее большинство Джуков на вторичке имеют передний привод и вариатор Jatco JF015E, который тоже отпугивает аудиторию.

Полноприводная версия при топовом 190-сильном моторе (с вариатором) – такая же редкость, как и механическая коробка передач: пять машин на сотню. И кстати, Джуки с МКП на вторичке ценятся выше, чем с вариатором.

Независимо от поколения, привод у Peugeot 3008 только передний. У второго поколения при этом нормальный клиренс – под 200 мм. В трансмиссии служат добротные гидроавтоматы (Aisin TF-70SC и Aisin TF-82SC).

Неликвидом 3008-й является по двум причинам. Первая – непопулярная марка. При выборе подходящего кроссовера на вторичке мало кому приходит в голову искать именно Peugeot.

Вторая – чудовищная репутация моторов 1.6 семейства EP6, особенно 150-сильной турбоверсии. А ровно половина 3008-х на вторичке оснащены именно ими.

В дизельном же варианте Peugeot 3008 вполне достоин рассмотрения.

Бестселлер рынка новых машин далеко не лучшим образом продается на вторичке. Причем Тигуаны второго поколения (выпускались с 2016 года) востребованы меньше, чем первого.

Такое ценообразование не удивляет, так как цены откровенно завышены. Подержанный Tiguan не должен стоить на полмиллиона дороже Kia Sportage – кроссоверов, которые имеют такие же размеры, близки по оснащению и оборудованы менее капризными атмосферными моторами и гидроавтоматами.

Видимо, после 130 тысяч км отменные ходовые качества и эталонная эргономика – не главные черты Volkswagen Tiguan.

Моторы же и трансмиссии у кроссовера те же, что у Audi Q3. Правда, есть еще сочетание дизеля 2.0 с роботом и только полным приводом, а также сочетание младшего бензинового 1.4 (125 л.с.) с передним приводом и механической коробкой передач.

Кстати, это чуть ли не самые удачные комбинации. Но и на них, как видим, очередей нет. Почему при этом продавцы упорно держат явно завышенные цены – загадка.